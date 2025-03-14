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Британская полиция предъявила обвинения российскому капитану судна Solong - РИА Новости, 14.03.2025
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23:28 14.03.2025 (обновлено: 23:55 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/obvinenie-2005132649.html
Британская полиция предъявила обвинения российскому капитану судна Solong
Британская полиция предъявила обвинения российскому капитану судна Solong - РИА Новости, 14.03.2025
Британская полиция предъявила обвинения российскому капитану судна Solong
Полиция британского графства Хамберсайд заявила, что выдвинула обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:28:00+03:00
2025-03-14T23:55:00+03:00
великобритания
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция британского графства Хамберсайд заявила, что выдвинула обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии."Расследование, проведенное полицией Хамберсайда при поддержке агентства морской и береговой охраны... по факту столкновения танкера и грузового судна в Северном море у побережья Восточного Йоркшира привело к предъявлению обвинений мужчине. Капитану судна Solong Владимиру Мотину, 59 лет, из... Санкт-Петербурга,... предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве по грубой халатности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.Согласно заявлению, мужчину взяли под стражу до субботы, 15 марта, когда он должен будет появиться в магистратском суде города Кингстон-апон-Халл.В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
https://ria.ru/20250314/solong-2005045052.html
https://ria.ru/20250314/britaniya-2004813798.html
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великобритания, в мире, северное море, санкт-петербург
Великобритания, В мире, Северное море, Санкт-Петербург
Британская полиция предъявила обвинения российскому капитану судна Solong

В Британии российского капитана судна Solong обвинили в убийстве по халатности

© AP Photo / Dan KitwoodГрузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Dan Kitwood
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция британского графства Хамберсайд заявила, что выдвинула обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии.
«
"Расследование, проведенное полицией Хамберсайда при поддержке агентства морской и береговой охраны... по факту столкновения танкера и грузового судна в Северном море у побережья Восточного Йоркшира привело к предъявлению обвинений мужчине. Капитану судна Solong Владимиру Мотину, 59 лет, из... Санкт-Петербурга,... предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве по грубой халатности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Согласно заявлению, мужчину взяли под стражу до субботы, 15 марта, когда он должен будет появиться в магистратском суде города Кингстон-апон-Халл.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
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