https://ria.ru/20250314/obvinenie-2005132649.html

Британская полиция предъявила обвинения российскому капитану судна Solong

Британская полиция предъявила обвинения российскому капитану судна Solong - РИА Новости, 14.03.2025

Британская полиция предъявила обвинения российскому капитану судна Solong

Полиция британского графства Хамберсайд заявила, что выдвинула обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T23:28:00+03:00

2025-03-14T23:28:00+03:00

2025-03-14T23:55:00+03:00

великобритания

в мире

северное море

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция британского графства Хамберсайд заявила, что выдвинула обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии."Расследование, проведенное полицией Хамберсайда при поддержке агентства морской и береговой охраны... по факту столкновения танкера и грузового судна в Северном море у побережья Восточного Йоркшира привело к предъявлению обвинений мужчине. Капитану судна Solong Владимиру Мотину, 59 лет, из... Санкт-Петербурга,... предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве по грубой халатности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.Согласно заявлению, мужчину взяли под стражу до субботы, 15 марта, когда он должен будет появиться в магистратском суде города Кингстон-апон-Халл.В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.

https://ria.ru/20250314/solong-2005045052.html

https://ria.ru/20250314/britaniya-2004813798.html

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северное море

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, в мире, северное море, санкт-петербург