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МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы
МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы - РИА Новости, 14.03.2025
МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы
В России ждут, что многие лидеры латиноамериканских стран приедут в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:33:00+03:00
2025-03-14T17:33:00+03:00
2025-03-14T22:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
латинская америка
москва
владимир путин
юрий ушаков
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В России ждут, что многие лидеры латиноамериканских стран приедут в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала замдиректора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько."В мае, вы знаете, что много лидеров приезжают на парад Победы 9 мая. Многие из лидеров ваших стран. Мы их ждём. По линии государственного протокола будем заниматься организацией визитов", - сказала она послам стран Латинской Америки в Музее Победы на встрече на тему развития общественной дипломатии и сохранения исторической памяти.Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что собирается прилететь в Россию на парад 9 мая.Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы
МИД: РФ ждет визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы