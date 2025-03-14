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МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы - РИА Новости, 14.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:33 14.03.2025 (обновлено: 22:44 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/mid-2005061678.html
МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы
МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы - РИА Новости, 14.03.2025
МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы
В России ждут, что многие лидеры латиноамериканских стран приедут в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:33:00+03:00
2025-03-14T22:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
латинская америка
москва
владимир путин
юрий ушаков
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В России ждут, что многие лидеры латиноамериканских стран приедут в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала замдиректора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько."В мае, вы знаете, что много лидеров приезжают на парад Победы 9 мая. Многие из лидеров ваших стран. Мы их ждём. По линии государственного протокола будем заниматься организацией визитов", - сказала она послам стран Латинской Америки в Музее Победы на встрече на тему развития общественной дипломатии и сохранения исторической памяти.Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что собирается прилететь в Россию на парад 9 мая.Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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россия, латинская америка, москва, владимир путин, юрий ушаков, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Латинская Америка, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы

МИД: РФ ждет визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКурсанты на военном параде
Курсанты на военном параде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В России ждут, что многие лидеры латиноамериканских стран приедут в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала замдиректора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько.
"В мае, вы знаете, что много лидеров приезжают на парад Победы 9 мая. Многие из лидеров ваших стран. Мы их ждём. По линии государственного протокола будем заниматься организацией визитов", - сказала она послам стран Латинской Америки в Музее Победы на встрече на тему развития общественной дипломатии и сохранения исторической памяти.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что собирается прилететь в Россию на парад 9 мая.
Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Военнослужащие на военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЛатинская АмерикаМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковМузей Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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