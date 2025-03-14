https://ria.ru/20250314/mid-2005061678.html

МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы

МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы - РИА Новости, 14.03.2025

МИД ожидает визитов многих латиноамериканских лидеров на 80-летие Победы

В России ждут, что многие лидеры латиноамериканских стран приедут в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:33:00+03:00

2025-03-14T17:33:00+03:00

2025-03-14T22:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

латинская америка

москва

владимир путин

юрий ушаков

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В России ждут, что многие лидеры латиноамериканских стран приедут в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказала замдиректора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько."В мае, вы знаете, что много лидеров приезжают на парад Победы 9 мая. Многие из лидеров ваших стран. Мы их ждём. По линии государственного протокола будем заниматься организацией визитов", - сказала она послам стран Латинской Америки в Музее Победы на встрече на тему развития общественной дипломатии и сохранения исторической памяти.Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что собирается прилететь в Россию на парад 9 мая.Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html

россия

латинская америка

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россия, латинская америка, москва, владимир путин, юрий ушаков, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне