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Матвиенко прокомментировала возможность перемирия с Украиной - РИА Новости, 14.03.2025
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19:04 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/matvienko-2005100349.html
Матвиенко прокомментировала возможность перемирия с Украиной
Матвиенко прокомментировала возможность перемирия с Украиной - РИА Новости, 14.03.2025
Матвиенко прокомментировала возможность перемирия с Украиной
Россия всегда выступала за мирное, дипломатическое решение по ситуации вокруг Украины, но нужно все проанализировать, проработать, быстрых решений в этом случае РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:04:00+03:00
2025-03-14T19:04:00+03:00
в мире
украина
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия всегда выступала за мирное, дипломатическое решение по ситуации вокруг Украины, но нужно все проанализировать, проработать, быстрых решений в этом случае не бывает, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Россия многократно заявляла всегда, что мы за мирное, дипломатическое решение и готовы к переговорам. Мы, конечно, поддерживаем, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значить для нас и не повторится ли это через 30 дней, снова, если будет продолжаться мобилизация, если будет продолжаться поставка оружия (Украине - ред.). А какое перемирие это? Это не перемирие. И думаю, что в эти дни как раз и будут вестись детально эти переговоры", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, что в таком перемирии "есть нюансы". По ее словам, быстрых решений в таких ситуациях не бывает. "И вот по щелчку пальца сказать, что мы на 30 дней останавливаем, так не бывает. Нужно все проговорить, проанализировать, договориться", - уверена Матвиенко. По ее словам, например, вопрос, "кто будет мониторить, кто будет официально следить за режимом перемирия". "Ну кто? Есть? Это же надо тоже отработать. Потому что кто-то нарушит перемирие и начнётся. Кто-то будет говорить (про - ред.) Россию, кто-то (про - ред.) Украину. Это бесконечный процесс. Давайте как следует отработаем и по-взрослому, по-серьезному будем принимать решения", - заключила она.
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в мире, украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала возможность перемирия с Украиной

Матвиенко: Россия всегда выступала за мирное, дипломатическое решение по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Мативенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Мативенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Мативенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия всегда выступала за мирное, дипломатическое решение по ситуации вокруг Украины, но нужно все проанализировать, проработать, быстрых решений в этом случае не бывает, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия многократно заявляла всегда, что мы за мирное, дипломатическое решение и готовы к переговорам. Мы, конечно, поддерживаем, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значить для нас и не повторится ли это через 30 дней, снова, если будет продолжаться мобилизация, если будет продолжаться поставка оружия (Украине - ред.). А какое перемирие это? Это не перемирие. И думаю, что в эти дни как раз и будут вестись детально эти переговоры", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, что в таком перемирии "есть нюансы".
По ее словам, быстрых решений в таких ситуациях не бывает. "И вот по щелчку пальца сказать, что мы на 30 дней останавливаем, так не бывает. Нужно все проговорить, проанализировать, договориться", - уверена Матвиенко.
По ее словам, например, вопрос, "кто будет мониторить, кто будет официально следить за режимом перемирия".
"Ну кто? Есть? Это же надо тоже отработать. Потому что кто-то нарушит перемирие и начнётся. Кто-то будет говорить (про - ред.) Россию, кто-то (про - ред.) Украину. Это бесконечный процесс. Давайте как следует отработаем и по-взрослому, по-серьезному будем принимать решения", - заключила она.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
13 марта, 18:50
 
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