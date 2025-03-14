https://ria.ru/20250314/matvienko-2005100349.html

Матвиенко прокомментировала возможность перемирия с Украиной

Матвиенко прокомментировала возможность перемирия с Украиной - РИА Новости, 14.03.2025

Матвиенко прокомментировала возможность перемирия с Украиной

Россия всегда выступала за мирное, дипломатическое решение по ситуации вокруг Украины, но нужно все проанализировать, проработать, быстрых решений в этом случае РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:04:00+03:00

2025-03-14T19:04:00+03:00

2025-03-14T19:04:00+03:00

в мире

украина

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076676_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eb897a2a0bcd1e66fdee55d7b909e92e.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия всегда выступала за мирное, дипломатическое решение по ситуации вокруг Украины, но нужно все проанализировать, проработать, быстрых решений в этом случае не бывает, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Россия многократно заявляла всегда, что мы за мирное, дипломатическое решение и готовы к переговорам. Мы, конечно, поддерживаем, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значить для нас и не повторится ли это через 30 дней, снова, если будет продолжаться мобилизация, если будет продолжаться поставка оружия (Украине - ред.). А какое перемирие это? Это не перемирие. И думаю, что в эти дни как раз и будут вестись детально эти переговоры", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, что в таком перемирии "есть нюансы". По ее словам, быстрых решений в таких ситуациях не бывает. "И вот по щелчку пальца сказать, что мы на 30 дней останавливаем, так не бывает. Нужно все проговорить, проанализировать, договориться", - уверена Матвиенко. По ее словам, например, вопрос, "кто будет мониторить, кто будет официально следить за режимом перемирия". "Ну кто? Есть? Это же надо тоже отработать. Потому что кто-то нарушит перемирие и начнётся. Кто-то будет говорить (про - ред.) Россию, кто-то (про - ред.) Украину. Это бесконечный процесс. Давайте как следует отработаем и по-взрослому, по-серьезному будем принимать решения", - заключила она.

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф