https://ria.ru/20250314/matvienko-2005013116.html

России и Белоруссии не страшны внешние угрозы, заявила Матвиенко

России и Белоруссии не страшны внешние угрозы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.03.2025

России и Белоруссии не страшны внешние угрозы, заявила Матвиенко

России и Белоруссии не страшны никакие внешние вызовы и угрозы, потому что они вместе и у них сильные лидеры, отстаивающие национальные интересы, заявила... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:14:00+03:00

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2025-03-14T14:14:00+03:00

белоруссия

россия

валентина матвиенко

александр лукашенко

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. России и Белоруссии не страшны никакие внешние вызовы и угрозы, потому что они вместе и у них сильные лидеры, отстаивающие национальные интересы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Когда у руля, коллеги, наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры, твердо отстаивающие национальные интересы, и настоящие патриоты своих отечеств, я бы сказала, нашего отечества. То нам, конечно же, никакие внешние вызовы и угрозы не страшны, вместе мы все преодолеем, потому что мы на правильной стороне истории и правда за нами", - сказала Матвиенко после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005012534.html

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белоруссия, россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф, в мире