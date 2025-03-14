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России и Белоруссии не страшны внешние угрозы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.03.2025
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14:14 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/matvienko-2005013116.html
России и Белоруссии не страшны внешние угрозы, заявила Матвиенко
России и Белоруссии не страшны внешние угрозы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.03.2025
России и Белоруссии не страшны внешние угрозы, заявила Матвиенко
России и Белоруссии не страшны никакие внешние вызовы и угрозы, потому что они вместе и у них сильные лидеры, отстаивающие национальные интересы, заявила... РИА Новости, 14.03.2025
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2025-03-14T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. России и Белоруссии не страшны никакие внешние вызовы и угрозы, потому что они вместе и у них сильные лидеры, отстаивающие национальные интересы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Когда у руля, коллеги, наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры, твердо отстаивающие национальные интересы, и настоящие патриоты своих отечеств, я бы сказала, нашего отечества. То нам, конечно же, никакие внешние вызовы и угрозы не страшны, вместе мы все преодолеем, потому что мы на правильной стороне истории и правда за нами", - сказала Матвиенко после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005012534.html
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белоруссия, россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, совет федерации рф, в мире
Белоруссия, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, В мире
России и Белоруссии не страшны внешние угрозы, заявила Матвиенко

Матвиенко: России и Белоруссии не страшны никакие внешние вызовы и угрозы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. России и Белоруссии не страшны никакие внешние вызовы и угрозы, потому что они вместе и у них сильные лидеры, отстаивающие национальные интересы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Когда у руля, коллеги, наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры, твердо отстаивающие национальные интересы, и настоящие патриоты своих отечеств, я бы сказала, нашего отечества. То нам, конечно же, никакие внешние вызовы и угрозы не страшны, вместе мы все преодолеем, потому что мы на правильной стороне истории и правда за нами", - сказала Матвиенко после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в Совете Федерации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко и Матвиенко поспорили о политической молодости
Вчера, 14:11
 
БелоруссияРоссияВалентина МатвиенкоАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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