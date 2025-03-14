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Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/marochko-2004909303.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.03.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ уничтожили пехоту и технику ВСУ районе села Малая Шапковка на Купянском направлении уничтожена пехота и технику ВСУ, в ходе боевых действий есть... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:04:00+03:00
2025-03-14T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пехоту и технику ВСУ районе села Малая Шапковка на Купянском направлении уничтожена пехота и технику ВСУ, в ходе боевых действий есть продвижение вперед, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки в ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Малая Шапковка уничтожено три опорных пункта противника, станция РЭБ, два пикапа, миномет и до взвода личного состава. Также наши войска продвинулись на полуторакилометровом участке фронта. На некоторых участках продвижение составило до пятисот метров", - сообщил Марочко агентству. Минобороны России во вторник сообщало, что силы группировки ВС РФ "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР и Харьковской области, в том числе Малой Шапковки. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и два танка.
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россия, донецкая народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении

Марочко: пехота и техника ВСУ уничтожены на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пехоту и технику ВСУ районе села Малая Шапковка на Купянском направлении уничтожена пехота и технику ВСУ, в ходе боевых действий есть продвижение вперед, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки в ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Малая Шапковка уничтожено три опорных пункта противника, станция РЭБ, два пикапа, миномет и до взвода личного состава. Также наши войска продвинулись на полуторакилометровом участке фронта. На некоторых участках продвижение составило до пятисот метров", - сообщил Марочко агентству.
Минобороны России во вторник сообщало, что силы группировки ВС РФ "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР и Харьковской области, в том числе Малой Шапковки. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и два танка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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