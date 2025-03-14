https://ria.ru/20250314/marochko-2004909303.html

Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении

Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.03.2025

Марочко рассказал о потерях ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили пехоту и технику ВСУ районе села Малая Шапковка на Купянском направлении уничтожена пехота и технику ВСУ, в ходе боевых действий есть... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:04:00+03:00

2025-03-14T07:04:00+03:00

2025-03-14T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пехоту и технику ВСУ районе села Малая Шапковка на Купянском направлении уничтожена пехота и технику ВСУ, в ходе боевых действий есть продвижение вперед, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки в ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Малая Шапковка уничтожено три опорных пункта противника, станция РЭБ, два пикапа, миномет и до взвода личного состава. Также наши войска продвинулись на полуторакилометровом участке фронта. На некоторых участках продвижение составило до пятисот метров", - сообщил Марочко агентству. Минобороны России во вторник сообщало, что силы группировки ВС РФ "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР и Харьковской области, в том числе Малой Шапковки. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих и два танка.

https://ria.ru/20250313/marochko-2004662532.html

россия

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россия, донецкая народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины