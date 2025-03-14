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Лукашенко и Матвиенко поспорили о политической молодости - РИА Новости, 14.03.2025
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14:11 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005012534.html
Лукашенко и Матвиенко поспорили о политической молодости
Лукашенко и Матвиенко поспорили о политической молодости - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко и Матвиенко поспорили о политической молодости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку поспорили о политической молодости. РИА Новости, 14.03.2025
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку поспорили о политической молодости. Лукашенко в пятницу выступил на пленарном заседании Совфеда. Матвиенко назвала его выступление блистательным, отметив, что вместе наши страны все преодолеют, "мы на правильной стороне истории и правда за нами". "Спасибо вам, я знаю, вы искренний человек, давно вас знаю. Спасибо вам огромное. Ребята, не отступайте. Только вперёд. От вас многое зависит не только в России. Только вперёд. Мы уходящие люди, мы передаём молодёжи...", - сказал белорусский лидер, обращаясь к сенаторам. Матвиенко с ним не согласилась. "Так, Александр Григорьевич, мы так не договаривались. Вы на пять лет моложе меня, и у вас ещё большой будет государственный путь. Не будем это обсуждать", - сказала спикер СФ. "Я не подчёркиваю моложе. Поставить меня и тебя рядом...", - попытался объяснить Лукашенко. В завершение выступления президент Белоруссии был удостоен высшей награды верхней палаты российского парламента – почетного знака СФ "За заслуги в развитии парламентаризма".
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белоруссия, россия, александр лукашенко, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Лукашенко и Матвиенко поспорили о политической молодости

Лукашенко и Матвиенко в шутку поспорили о политической молодости

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спикер Совфеда Валентина Матвиенко в шутку поспорили о политической молодости.
Лукашенко в пятницу выступил на пленарном заседании Совфеда. Матвиенко назвала его выступление блистательным, отметив, что вместе наши страны все преодолеют, "мы на правильной стороне истории и правда за нами".
"Спасибо вам, я знаю, вы искренний человек, давно вас знаю. Спасибо вам огромное. Ребята, не отступайте. Только вперёд. От вас многое зависит не только в России. Только вперёд. Мы уходящие люди, мы передаём молодёжи...", - сказал белорусский лидер, обращаясь к сенаторам.
Матвиенко с ним не согласилась. "Так, Александр Григорьевич, мы так не договаривались. Вы на пять лет моложе меня, и у вас ещё большой будет государственный путь. Не будем это обсуждать", - сказала спикер СФ.
"Я не подчёркиваю моложе. Поставить меня и тебя рядом...", - попытался объяснить Лукашенко.
В завершение выступления президент Белоруссии был удостоен высшей награды верхней палаты российского парламента – почетного знака СФ "За заслуги в развитии парламентаризма".
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