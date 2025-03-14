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Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний - РИА Новости, 14.03.2025
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14:08 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005010978.html
Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний
Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:08:00+03:00
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белоруссия
александр лукашенко
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. "Мы будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на земле, военным языком. Нам это выгодно производство? Возьмем", - сказал Лукшенко, выступая в Совете Федерации.
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белоруссия, александр лукашенко, совет федерации рф, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, В мире
Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний

Лукашенко: будем рассматривать возвращение западных фирм с точки зрения выгоды

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Александр Лукашенко
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны.
"Мы будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на земле, военным языком. Нам это выгодно производство? Возьмем", - сказал Лукшенко, выступая в Совете Федерации.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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