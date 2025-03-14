https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005010978.html

Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний

Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:08:00+03:00

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белоруссия

александр лукашенко

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. "Мы будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на земле, военным языком. Нам это выгодно производство? Возьмем", - сказал Лукшенко, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004995785.html

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белоруссия, александр лукашенко, совет федерации рф, в мире