https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005010978.html
Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний
Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:08:00+03:00
2025-03-14T14:08:00+03:00
2025-03-14T14:08:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004996836_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_0b48a474eaf6496c4e33594e1bc04626.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. "Мы будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на земле, военным языком. Нам это выгодно производство? Возьмем", - сказал Лукшенко, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004995785.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004996836_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bd533043c1ad4aab2763ffd536715e91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, совет федерации рф, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, В мире
Лукашенко высказался о возможном возвращении западных компаний
Лукашенко: будем рассматривать возвращение западных фирм с точки зрения выгоды