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Лукашенко прокомментировал предложение США по Украине
Лукашенко прокомментировал предложение США по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко прокомментировал предложение США по Украине
Руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США по украинскому урегулированию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:05:00+03:00
2025-03-14T14:05:00+03:00
2025-03-14T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США по украинскому урегулированию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Руководство России очень правильно поступает. Наблюдаем. Работаем, как чекисты говорят, "на прием" пока", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, совет федерации рф, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, владимир путин, украина, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Владимир Путин, Украина, Стив Уиткофф
Лукашенко прокомментировал предложение США по Украине
Лукашенко: власти РФ правильно делают, тщательно изучая идею США по Украине