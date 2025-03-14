https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005004394.html
Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА
Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:46:00+03:00
2025-03-14T13:46:00+03:00
2025-03-14T13:47:00+03:00
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. "Сегодня важно акцентировать внимание на союзном строительстве таких направлений, как создание перспективных моделей беспилотной техники, электромобилей, микроэлектронной базы широкого круга применения, разработке технических средств в области возобновляемых, невозобновляемых энергоисточников, прежде всего, атомной энергетики, развитии точного земледелия, авиа- и судостроения", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации. Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250313/putin-2004835674.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_299:0:1433:851_1920x0_80_0_0_1099a0c8043077f0b52febfd9b6067f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА
Лукашенко призвал акцентировать внимание Союзного государства на разработке БПЛА