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Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025
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13:46 14.03.2025 (обновлено: 13:47 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005004394.html
Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА
Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:46:00+03:00
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россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. "Сегодня важно акцентировать внимание на союзном строительстве таких направлений, как создание перспективных моделей беспилотной техники, электромобилей, микроэлектронной базы широкого круга применения, разработке технических средств в области возобновляемых, невозобновляемых энергоисточников, прежде всего, атомной энергетики, развитии точного земледелия, авиа- и судостроения", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации. Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА

Лукашенко призвал акцентировать внимание Союзного государства на разработке БПЛА

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники.
"Сегодня важно акцентировать внимание на союзном строительстве таких направлений, как создание перспективных моделей беспилотной техники, электромобилей, микроэлектронной базы широкого круга применения, разработке технических средств в области возобновляемых, невозобновляемых энергоисточников, прежде всего, атомной энергетики, развитии точного земледелия, авиа- и судостроения", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.
Путин: западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Западные рубежи Союзного Государства надежно прикрыты, заявил Путин
13 марта, 18:42
 
РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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