https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005004394.html

Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА

Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко призвал сосредоточиться на создании перспективных моделей БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:46:00+03:00

2025-03-14T13:46:00+03:00

2025-03-14T13:47:00+03:00

россия

белоруссия

москва

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владимир путин

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники. "Сегодня важно акцентировать внимание на союзном строительстве таких направлений, как создание перспективных моделей беспилотной техники, электромобилей, микроэлектронной базы широкого круга применения, разработке технических средств в области возобновляемых, невозобновляемых энергоисточников, прежде всего, атомной энергетики, развитии точного земледелия, авиа- и судостроения", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации. Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250313/putin-2004835674.html

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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф