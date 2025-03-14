https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004999464.html
Лукашенко планирует встретиться с Путиным
Лукашенко планирует встретиться с Путиным - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко планирует встретиться с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:36:00+03:00
2025-03-14T13:36:00+03:00
2025-03-14T13:42:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004784263_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_c6534b588973a9bd53b4448783452e22.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным."Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем встретимся - если он встречался вчера с этим американским представителем, по-моему, говорил, что будет встречаться - расскажет, как там было", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004784263_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_c3a3b5b9c1f17d65f60e66fbcc207ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, совет федерации рф
Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко планирует встретиться с Путиным
Лукашенко заявил, что планирует в пятницу встретиться с Путиным