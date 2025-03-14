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Лукашенко планирует встретиться с Путиным - РИА Новости, 14.03.2025
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13:36 14.03.2025 (обновлено: 13:42 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004999464.html
Лукашенко планирует встретиться с Путиным
Лукашенко планирует встретиться с Путиным - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко планирует встретиться с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:36:00+03:00
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александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным."Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем встретимся - если он встречался вчера с этим американским представителем, по-моему, говорил, что будет встречаться - расскажет, как там было", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
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александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, совет федерации рф
Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко планирует встретиться с Путиным

Лукашенко заявил, что планирует в пятницу встретиться с Путиным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем встретимся - если он встречался вчера с этим американским представителем, по-моему, говорил, что будет встречаться - расскажет, как там было", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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