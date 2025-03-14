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Лукашенко планирует встретиться с Путиным

Лукашенко планирует встретиться с Путиным - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко планирует встретиться с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:36:00+03:00

2025-03-14T13:36:00+03:00

2025-03-14T13:42:00+03:00

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным."Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем встретимся - если он встречался вчера с этим американским представителем, по-моему, говорил, что будет встречаться - расскажет, как там было", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, совет федерации рф