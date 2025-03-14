https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004999364.html
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:36:00+03:00
2025-03-14T13:36:00+03:00
2025-03-14T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших в четверг переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля."Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем встретимся - если он встречался вчера с этим американским представителем, по-моему, говорил, что будет встречаться - расскажет, как там было", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005002490.html
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Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине сегодня