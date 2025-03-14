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Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 14.03.2025 (обновлено: 13:42 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004999364.html
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:36:00+03:00
2025-03-14T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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в мире
совет федерации рф
владимир путин
александр лукашенко
стив уиткофф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших в четверг переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля."Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем встретимся - если он встречался вчера с этим американским представителем, по-моему, говорил, что будет встречаться - расскажет, как там было", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005002490.html
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украина, сша, в мире, совет федерации рф, владимир путин, александр лукашенко, стив уиткофф, белоруссия, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Стив Уиткофф, Белоруссия, Россия
Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине

Лукашенко заявил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине сегодня

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится вечером в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным, и тот расскажет о прошедших в четверг переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.
"Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем встретимся - если он встречался вчера с этим американским представителем, по-моему, говорил, что будет встречаться - расскажет, как там было", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко считает, что у США нет плана по Украине
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреСовет Федерации РФВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСтив УиткоффБелоруссияРоссия
 
 
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