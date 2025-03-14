https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004998668.html
Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике
Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне угроз стран Запада и Балтии арестовывать грузы на Балтике заявил, что Белоруссия... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:35:00+03:00
2025-03-14T13:35:00+03:00
2025-03-14T13:59:00+03:00
в мире
совет федерации рф
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
балтия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004998804_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ec2f527335980b41f9a9175b40bc461.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне угроз стран Запада и Балтии арестовывать грузы на Балтике заявил, что Белоруссия будет сопровождать эти грузы военными кораблями."Обсуждали мы с Путиным (президентом России Владимиром Путиным - ред.) и вот эти запугивания, что мы тут будем арестовывать на Балтике, эти грузы. Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно - будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.Ранее издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны Евросоюза, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море.
https://ria.ru/20250314/rossija-2004997871.html
белоруссия
россия
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004998804_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9cd83b8d64519f62dd58fe22221b4221.jpg
Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным угрозы Запада
Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным угрозы Запада арестовывать грузы на Балтике. Остается одно: будем сопровождать военными кораблями. А как иначе.
2025-03-14T13:35
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет федерации рф, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, балтия
В мире, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Балтия
Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике
Лукашенко: придется сопровождать грузы на Балтике военными кораблями после угроз