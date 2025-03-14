https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004998668.html

Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике

Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко прокомментировал угрозы Запада арестовать грузы на Балтике

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне угроз стран Запада и Балтии арестовывать грузы на Балтике заявил, что Белоруссия... РИА Новости, 14.03.2025

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне угроз стран Запада и Балтии арестовывать грузы на Балтике заявил, что Белоруссия будет сопровождать эти грузы военными кораблями."Обсуждали мы с Путиным (президентом России Владимиром Путиным - ред.) и вот эти запугивания, что мы тут будем арестовывать на Балтике, эти грузы. Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно - будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.Ранее издание Politico написало со ссылкой на неназванных дипломатов, что страны Евросоюза, имеющие выход к Балтике, разрабатывают юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания в море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией. В частности, предлагается обосновывать захват судов экологическими причинами или подозрениями в пиратстве. Также обсуждается создание списка страховщиков, с полисами которых судно может проходить через Балтийское море.

https://ria.ru/20250314/rossija-2004997871.html

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Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным угрозы Запада Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным угрозы Запада арестовывать грузы на Балтике. Остается одно: будем сопровождать военными кораблями. А как иначе. 2025-03-14T13:35 true PT0M55S

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в мире, совет федерации рф, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, балтия