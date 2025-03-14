Лукашенко поблагодарил Трампа за намерение помочь в вопросе Украины
Лукашенко поблагодарил Трампа за намерение помочь с урегулированием на Украине
© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот поставил цель помочь с урегулированием конфликта на Украине.
"Спасибо Дональду, что он поставил перед собой цель помочь нам установить этот мир. Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.