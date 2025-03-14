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Лукашенко поблагодарил Трампа за намерение помочь в вопросе Украины - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 14.03.2025 (обновлено: 13:40 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004998071.html
Лукашенко поблагодарил Трампа за намерение помочь в вопросе Украины
Лукашенко поблагодарил Трампа за намерение помочь в вопросе Украины - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко поблагодарил Трампа за намерение помочь в вопросе Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот поставил цель помочь с урегулированием конфликта на РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:33:00+03:00
2025-03-14T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
россия
александр лукашенко
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот поставил цель помочь с урегулированием конфликта на Украине."Спасибо Дональду, что он поставил перед собой цель помочь нам установить этот мир. Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
https://ria.ru/20250314/lukashenko--2004997239.html
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004989525.html
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украина, в мире, сша, россия, александр лукашенко, дональд трамп, владимир путин, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко поблагодарил Трампа за намерение помочь в вопросе Украины

Лукашенко поблагодарил Трампа за намерение помочь с урегулированием на Украине

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что тот поставил цель помочь с урегулированием конфликта на Украине.
"Спасибо Дональду, что он поставил перед собой цель помочь нам установить этот мир. Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко прокомментировал предложение США по Украине
Вчера, 13:31
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде
Вчера, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАРоссияАлександр ЛукашенкоДональд ТрампВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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