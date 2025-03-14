https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004995785.html

Лукашенко заявил о необратимости белорусско-российской интеграции

Лукашенко заявил о необратимости белорусско-российской интеграции - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко заявил о необратимости белорусско-российской интеграции

Необходимо сделать необратимым процесс белорусско-российской интеграции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:27:00+03:00

2025-03-14T13:27:00+03:00

2025-03-14T13:40:00+03:00

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004992459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77ff2d69ee1c8b63a8bfd6c7c0ee6cf4.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Необходимо сделать необратимым процесс белорусско-российской интеграции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Наша с вами историческая миссия сегодня на основании того, что, вот я факты некоторые называл, сделать этот процесс белорусско-российской интеграции необратимым, мы этот путь пройдём достойно", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации России.Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004993498.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Было понятно, в одиночку выстоять проблематично": Лукашенко о истории интеграции Беларуси и России "Было понятно, в одиночку выстоять проблематично": Лукашенко о истории интеграции Беларуси и России 2025-03-14T13:27 true PT3M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф