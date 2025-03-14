https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004995785.html
Лукашенко заявил о необратимости белорусско-российской интеграции
Лукашенко заявил о необратимости белорусско-российской интеграции - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко заявил о необратимости белорусско-российской интеграции
Необходимо сделать необратимым процесс белорусско-российской интеграции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:27:00+03:00
2025-03-14T13:27:00+03:00
2025-03-14T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Необходимо сделать необратимым процесс белорусско-российской интеграции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Наша с вами историческая миссия сегодня на основании того, что, вот я факты некоторые называл, сделать этот процесс белорусско-российской интеграции необратимым, мы этот путь пройдём достойно", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации России.Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.
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"Было понятно, в одиночку выстоять проблематично": Лукашенко о истории интеграции Беларуси и России
"Было понятно, в одиночку выстоять проблематично": Лукашенко о истории интеграции Беларуси и России
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко заявил о необратимости белорусско-российской интеграции
Лукашенко: необходимо сделать необратимой белорусско-российскую интеграцию