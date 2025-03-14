https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004994755.html
В России понимают важность Белоруссии, заявил Лукашенко
В России понимают важность Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
В России понимают важность Белоруссии, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в пятницу, что, несмотря на звучащие нарративы об иждивенчестве Минска, в РФ понимают важность Белоруссии. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:24:00+03:00
2025-03-14T13:24:00+03:00
2025-03-14T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в пятницу, что, несмотря на звучащие нарративы об иждивенчестве Минска, в РФ понимают важность Белоруссии. "Хотя периодически появляются еще какие-то горячие головы, плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Белоруссии в состав России, язвительно говорят о нашем союзе. Знаете, когда говорят о иждивенчестве, и это было сплошь, то встречаясь так с глазу на глаз со своим старшим братом, я ему говорю, Владимир Владимирович, ну это надо было придумать, все эти санкции, давление на нас, чтобы в России наконец поняли, что Беларусь важна для России, что в Белоруссии есть немало того, что России крайне необходимо", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004993498.html
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Лукашенко: "Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату"
"Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня. Если нам придется выбирать, мы все равно будем на стороне нашей России!", - заявил Лукашенко в Совете Федерации.
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совет федерации рф, александр лукашенко, россия, белоруссия, минск, владимир путин
Совет Федерации РФ, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин
В России понимают важность Белоруссии, заявил Лукашенко
Александр Лукашенко: в России понимают важность Белоруссии