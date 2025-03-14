https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004993498.html

Лукашенко заявил о готовности перейти к единому парламенту с Россией

Лукашенко заявил о готовности перейти к единому парламенту с Россией - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко заявил о готовности перейти к единому парламенту с Россией

Россия и Белоруссия могут прийти к единому парламенту, если Минск и Москва будут готовы, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:20:00+03:00

2025-03-14T13:20:00+03:00

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россия

москва

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия и Белоруссия могут прийти к единому парламенту, если Минск и Москва будут готовы, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко."Может, мы и придем к единому парламенту, если мы готовы к этому", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004992592.html

россия

москва

белоруссия

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россия, москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф