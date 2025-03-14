https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004992592.html
Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров
Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск совместно с Москвой прорабатывает возможность создания центра ядерных исследований и технологий. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:17:00+03:00
2025-03-14T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск совместно с Москвой прорабатывает возможность создания центра ядерных исследований и технологий."Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.По его словам, Россия и Белоруссия научились сами производить медицинские изделия высочайшего класса в области ортопедии и травматологии.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004994755.html
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, минск, совет федерации рф
Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко, Минск, Совет Федерации РФ
Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров
Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с РФ вопрос создания ядерных центров