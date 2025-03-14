https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004992592.html

Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров

Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко: Белоруссия прорабатывает с Россией вопрос ядерных центров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск совместно с Москвой прорабатывает возможность создания центра ядерных исследований и технологий. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:17:00+03:00

2025-03-14T13:17:00+03:00

2025-03-14T13:25:00+03:00

белоруссия

россия

в мире

александр лукашенко

минск

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_235:17:3257:1717_1920x0_80_0_0_f9d082aa37ff11ca1536e2f2c2c26af5.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск совместно с Москвой прорабатывает возможность создания центра ядерных исследований и технологий."Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.По его словам, Россия и Белоруссия научились сами производить медицинские изделия высочайшего класса в области ортопедии и травматологии.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004994755.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, минск, совет федерации рф