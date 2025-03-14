Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004991193.html
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:12:00+03:00
2025-03-14T13:12:00+03:00
россия
белоруссия
нижний новгород
александр лукашенко
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948158218_0:313:3078:2044_1920x0_80_0_0_72976604c3e5223a87c83018fe740df7.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии, который пройдёт в этом году в Нижнем Новгороде. "Благодаря регулярно проводимым форумам регионов России и Белоруссии под патронатом белорусских и российских сенаторов связь сохраняется, а копилка успешных проектов постоянно пополняется... Уверен, что под руководством руководителей наших палат парламента в этом году форум регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде соберёт ещё больше участников и гостей. Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна, что обязательно лично приедем на этот форум", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004971131.html
россия
белоруссия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948158218_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b97bb0ea581cc21108ca6858aadd414b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, нижний новгород, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Нижний Новгород, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии

Лукашенко пообещал Путину лично посетить форум регионов России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии, который пройдёт в этом году в Нижнем Новгороде.
"Благодаря регулярно проводимым форумам регионов России и Белоруссии под патронатом белорусских и российских сенаторов связь сохраняется, а копилка успешных проектов постоянно пополняется... Уверен, что под руководством руководителей наших палат парламента в этом году форум регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде соберёт ещё больше участников и гостей. Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна, что обязательно лично приедем на этот форум", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.
Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России
Вчера, 12:28
 
РоссияБелоруссияНижний НовгородАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала