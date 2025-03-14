https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004991193.html
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:12:00+03:00
2025-03-14T13:12:00+03:00
2025-03-14T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии, который пройдёт в этом году в Нижнем Новгороде. "Благодаря регулярно проводимым форумам регионов России и Белоруссии под патронатом белорусских и российских сенаторов связь сохраняется, а копилка успешных проектов постоянно пополняется... Уверен, что под руководством руководителей наших палат парламента в этом году форум регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде соберёт ещё больше участников и гостей. Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна, что обязательно лично приедем на этот форум", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004971131.html
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россия, белоруссия, нижний новгород, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Нижний Новгород, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии
Лукашенко пообещал Путину лично посетить форум регионов России и Белоруссии