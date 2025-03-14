https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004991193.html

Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии

Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко и Путин договорились посетить форум регионов России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:12:00+03:00

2025-03-14T13:12:00+03:00

2025-03-14T13:12:00+03:00

россия

белоруссия

нижний новгород

александр лукашенко

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948158218_0:313:3078:2044_1920x0_80_0_0_72976604c3e5223a87c83018fe740df7.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии, который пройдёт в этом году в Нижнем Новгороде. "Благодаря регулярно проводимым форумам регионов России и Белоруссии под патронатом белорусских и российских сенаторов связь сохраняется, а копилка успешных проектов постоянно пополняется... Уверен, что под руководством руководителей наших палат парламента в этом году форум регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде соберёт ещё больше участников и гостей. Мы договорились с президентом России, Валентина Ивановна, что обязательно лично приедем на этот форум", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004971131.html

россия

белоруссия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, нижний новгород, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф