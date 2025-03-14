https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004990941.html

В Белоруссии могут построить вторую АЭС, заявил Лукашенко

В Белоруссии могут построить вторую АЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025

В Белоруссии могут построить вторую АЭС, заявил Лукашенко

Вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии, таким образом "в случае чего" можно будет обеспечить электричеством Брянскую область, новые... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:11:00+03:00

2025-03-14T13:11:00+03:00

2025-03-14T13:30:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии, таким образом "в случае чего" можно будет обеспечить электричеством Брянскую область, новые регионы РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора, вы нас вернули к этим технологиям... Специалисты у нас есть, они сейчас с россиянами работают и в Турции, венгры у нас очень просят, чтобы мы у них поработали... Поэтому мы уже сами построим эту станцию, за исключением вот этих ответственных вещей - реактор, турбина, они производятся здесь, это факт", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004995785.html

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белоруссия, александр лукашенко, совет федерации рф, брянская область, россия, в мире