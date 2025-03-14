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В Белоруссии могут построить вторую АЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
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13:11 14.03.2025 (обновлено: 13:30 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004990941.html
В Белоруссии могут построить вторую АЭС, заявил Лукашенко
В Белоруссии могут построить вторую АЭС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
В Белоруссии могут построить вторую АЭС, заявил Лукашенко
Вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии, таким образом "в случае чего" можно будет обеспечить электричеством Брянскую область, новые... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:11:00+03:00
2025-03-14T13:30:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
совет федерации рф
брянская область
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии, таким образом "в случае чего" можно будет обеспечить электричеством Брянскую область, новые регионы РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора, вы нас вернули к этим технологиям... Специалисты у нас есть, они сейчас с россиянами работают и в Турции, венгры у нас очень просят, чтобы мы у них поработали... Поэтому мы уже сами построим эту станцию, за исключением вот этих ответственных вещей - реактор, турбина, они производятся здесь, это факт", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
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белоруссия, александр лукашенко, совет федерации рф, брянская область, россия, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ, Брянская область, Россия, В мире
В Белоруссии могут построить вторую АЭС, заявил Лукашенко

Лукашенко: вторую АЭС могут построить на восточных границах Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии, таким образом "в случае чего" можно будет обеспечить электричеством Брянскую область, новые регионы РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора, вы нас вернули к этим технологиям... Специалисты у нас есть, они сейчас с россиянами работают и в Турции, венгры у нас очень просят, чтобы мы у них поработали... Поэтому мы уже сами построим эту станцию, за исключением вот этих ответственных вещей - реактор, турбина, они производятся здесь, это факт", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
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