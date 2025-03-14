https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004989525.html

"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде

"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде - РИА Новости, 14.03.2025

"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде

Президент Александр Лукашенко впервые выступил в Совете Федерации. Он допустил, что Россия и Белоруссия однажды придут к единому парламенту, и отметил, что... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:15:00+03:00

2025-03-14T13:15:00+03:00

2025-03-14T14:21:00+03:00

белоруссия

совет федерации рф

москва

россия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004976732_0:0:1240:697_1920x0_80_0_0_9f1add93f580aca44c9ef23211178cb0.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко впервые выступил в Совете Федерации. Он допустил, что Россия и Белоруссия однажды придут к единому парламенту, и отметил, что Минск всегда будет оставаться на стороне Москвы. Ключевые тезисы:О совместных планахОб отношениях с МосквойО ситуации в миреБелорусский лидер прибыл с визитом в Москву накануне. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250314/belorussiya-2004760206.html

белоруссия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Было понятно, в одиночку выстоять проблематично": Лукашенко о истории интеграции Беларуси и России "Было понятно, в одиночку выстоять проблематично": Лукашенко о истории интеграции Беларуси и России 2025-03-14T13:15 true PT3M12S

Лукашенко о выборах в Белоруссии "С кем мы?!" Лукашенко рассказал об особенностях белорусских выборов. 2025-03-14T13:15 true PT2M01S

Лукашенко: "Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату" "Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня. Если нам придется выбирать, мы все равно будем на стороне нашей России!", - заявил Лукашенко в Совете Федерации. 2025-03-14T13:15 true PT3M46S

Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным угрозы Запада Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным угрозы Запада арестовывать грузы на Балтике. Остается одно: будем сопровождать военными кораблями. А как иначе. 2025-03-14T13:15 true PT0M55S

Лукашенко о западе: "Вокруг пальца больше нас никто не обведет!" Лукашенко о западе: Вокруг пальца больше нас никто не обведет! 2025-03-14T13:15 true PT3M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, совет федерации рф, москва, россия, александр лукашенко