"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко впервые выступил в Совете Федерации. Он допустил, что Россия и Белоруссия однажды придут к единому парламенту, и отметил, что Минск всегда будет оставаться на стороне Москвы. Ключевые тезисы:
О совместных планах
- Россия и Белоруссия могут однажды прийти к единому парламенту, если будут готовы.
- Москва и Минск работают над новым спутником со сверхточным разрешением.
- Белоруссия попросила Россию построить вторую АЭС: Минск построит ее сам, кроме реактора и турбины.
- Белоруссия совместно с Россией прорабатывает возможность создания ядерных центров и технологий.
- Путин и Лукашенко договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии, который пройдет в этом году в Нижнем Новгороде.
- Необходимо акцентировать внимание на совместном создании перспективных моделей беспилотной техники, электромобилей и микроэлектронной базы, развитии точного земледелия, авиа- и судостроения, разработке технических средств для энергетики.
Об отношениях с Москвой
- Если Белоруссии придется выбирать, Минск всегда будет на стороне Москвы.
- Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время.
- Надо сделать необратимым процесс интеграции двух стран.
- В Москве понимают важность Белоруссии для России.
- В Белоруссии нет русофобии, так будет всегда, об этом свидетельствуют результаты президентских выборов в республике.
О ситуации в мире
- Спасибо Дональду Трампу, что поставил цель помочь с урегулированием на Украине.
- Руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США по Украине.
- Во время урегулирования необходимо изучить все факты, чтобы процесс не навредил России и Белоруссии.
- Лукашенко и Путин встретятся сегодня вечером, российский лидер расскажет своему белорусскому коллеге о переговорах с США по Украине.
- Запад хочет вернуться на рынки, будем рассматривать эти предложения с точки зрения нашей выгоды.
- Будем сопровождать грузы на Балтике военными кораблями, если Запад и страны Прибалтики попробуют реализовать свои угрозы арестовать их.
- Никто не сможет обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца.
Белорусский лидер прибыл с визитом в Москву накануне. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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