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"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде - РИА Новости, 14.03.2025
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13:15 14.03.2025 (обновлено: 14:21 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004989525.html
"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде
"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде - РИА Новости, 14.03.2025
"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде
Президент Александр Лукашенко впервые выступил в Совете Федерации. Он допустил, что Россия и Белоруссия однажды придут к единому парламенту, и отметил, что... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:15:00+03:00
2025-03-14T14:21:00+03:00
белоруссия
совет федерации рф
москва
россия
александр лукашенко
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко впервые выступил в Совете Федерации. Он допустил, что Россия и Белоруссия однажды придут к единому парламенту, и отметил, что Минск всегда будет оставаться на стороне Москвы. Ключевые тезисы:О совместных планахОб отношениях с МосквойО ситуации в миреБелорусский лидер прибыл с визитом в Москву накануне. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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белоруссия, совет федерации рф, москва, россия, александр лукашенко
Белоруссия, Совет Федерации РФ, Москва, Россия, Александр Лукашенко

"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде

© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко впервые выступил в Совете Федерации. Он допустил, что Россия и Белоруссия однажды придут к единому парламенту, и отметил, что Минск всегда будет оставаться на стороне Москвы. Ключевые тезисы:

О совместных планах

  • Россия и Белоруссия могут однажды прийти к единому парламенту, если будут готовы.
  • Москва и Минск работают над новым спутником со сверхточным разрешением.
  • Белоруссия попросила Россию построить вторую АЭС: Минск построит ее сам, кроме реактора и турбины.
  • Белоруссия совместно с Россией прорабатывает возможность создания ядерных центров и технологий.
  • Путин и Лукашенко договорились лично посетить форум регионов России и Белоруссии, который пройдет в этом году в Нижнем Новгороде.
  • Необходимо акцентировать внимание на совместном создании перспективных моделей беспилотной техники, электромобилей и микроэлектронной базы, развитии точного земледелия, авиа- и судостроения, разработке технических средств для энергетики.

Об отношениях с Москвой

  • Если Белоруссии придется выбирать, Минск всегда будет на стороне Москвы.
  • Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время.
  • Надо сделать необратимым процесс интеграции двух стран.
  • В Москве понимают важность Белоруссии для России.
  • В Белоруссии нет русофобии, так будет всегда, об этом свидетельствуют результаты президентских выборов в республике.

О ситуации в мире

  • Спасибо Дональду Трампу, что поставил цель помочь с урегулированием на Украине.
  • Руководство России правильно поступает, тщательно изучая предложения США по Украине.
  • Во время урегулирования необходимо изучить все факты, чтобы процесс не навредил России и Белоруссии.
  • Лукашенко и Путин встретятся сегодня вечером, российский лидер расскажет своему белорусскому коллеге о переговорах с США по Украине.
  • Запад хочет вернуться на рынки, будем рассматривать эти предложения с точки зрения нашей выгоды.
  • Будем сопровождать грузы на Балтике военными кораблями, если Запад и страны Прибалтики попробуют реализовать свои угрозы арестовать их.
  • Никто не сможет обвести Россию и Белоруссию вокруг пальца.
Белорусский лидер прибыл с визитом в Москву накануне. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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