https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004984193.html

Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко

Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025

Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко

Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:49:00+03:00

2025-03-14T12:49:00+03:00

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белоруссия

россия

александр лукашенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004970474.html

белоруссия

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2025

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белоруссия, россия, александр лукашенко, совет федерации рф