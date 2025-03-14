https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004984193.html
Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко
Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко
Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:49:00+03:00
2025-03-14T12:49:00+03:00
2025-03-14T13:28:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004976732_0:0:1240:697_1920x0_80_0_0_9f1add93f580aca44c9ef23211178cb0.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004970474.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004976732_151:0:1080:697_1920x0_80_0_0_0419e30bf8d08444ebc503c7ceee2b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, александр лукашенко, совет федерации рф
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ
Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время