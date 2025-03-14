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Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
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12:49 14.03.2025 (обновлено: 13:28 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004984193.html
Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко
Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко
Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:49:00+03:00
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белоруссия
россия
александр лукашенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004970474.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, совет федерации рф
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ
Белоруссия не войдет в состав России, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время

© Фото : Пул Первого/TelegramАлександр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Белоруссия вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФ
 
 
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