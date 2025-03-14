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Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
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12:38 14.03.2025 (обновлено: 13:10 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004977499.html
Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко
Никто не сможет обмануть и обвести вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:38:00+03:00
2025-03-14T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Никто не сможет обмануть и обвести вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные партнеры времени даром не теряли, и в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которая после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилась к нашим границам", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Белорусский лидер добавил, что помнит, как обсуждал с Борисом Ельциным расширение НАТО, отметив, что оба лидера "крепко возмущались", но сделать ничего не могли. "Как нынешний президент России Владимир Владимирович говорит:" Нас обманули". Знаете очень актуально, сейчас ставится вопрос: А как будет, а что вот там американцы, украинцы, я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Вокруг пальца нас уже никто не обведет, потому что мы знаем, чего мы хотим, и мы твердо вчера в очередной раз договорились с президентом России, что мы должны стоять на своем", - заключил Лукашенко. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004971131.html
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Лукашенко о западе: "Вокруг пальца больше нас никто не обведет!"
Лукашенко о западе: Вокруг пальца больше нас никто не обведет!
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, борис ельцин, владимир путин, нато, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Борис Ельцин, Владимир Путин, НАТО, Совет Федерации РФ
Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко

Лукашенко: никто не сможет обмануть и обвести вокруг пальца Россию и Белоруссию

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Никто не сможет обмануть и обвести вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные партнеры времени даром не теряли, и в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которая после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилась к нашим границам", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
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Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России
Вчера, 12:28
Белорусский лидер добавил, что помнит, как обсуждал с Борисом Ельциным расширение НАТО, отметив, что оба лидера "крепко возмущались", но сделать ничего не могли.
"Как нынешний президент России Владимир Владимирович говорит:" Нас обманули". Знаете очень актуально, сейчас ставится вопрос: А как будет, а что вот там американцы, украинцы, я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Вокруг пальца нас уже никто не обведет, потому что мы знаем, чего мы хотим, и мы твердо вчера в очередной раз договорились с президентом России, что мы должны стоять на своем", - заключил Лукашенко.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.
Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Вчера, 12:12
 
РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоБорис ЕльцинВладимир ПутинНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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