https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004977499.html

Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко

Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025

Никто не обведет вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил Лукашенко

Никто не сможет обмануть и обвести вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:38:00+03:00

2025-03-14T12:38:00+03:00

2025-03-14T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Никто не сможет обмануть и обвести вокруг пальца Россию и Белоруссию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные партнеры времени даром не теряли, и в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которая после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилась к нашим границам", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. Белорусский лидер добавил, что помнит, как обсуждал с Борисом Ельциным расширение НАТО, отметив, что оба лидера "крепко возмущались", но сделать ничего не могли. "Как нынешний президент России Владимир Владимирович говорит:" Нас обманули". Знаете очень актуально, сейчас ставится вопрос: А как будет, а что вот там американцы, украинцы, я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Вокруг пальца нас уже никто не обведет, потому что мы знаем, чего мы хотим, и мы твердо вчера в очередной раз договорились с президентом России, что мы должны стоять на своем", - заключил Лукашенко. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004971131.html

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004960133.html

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Лукашенко о западе: "Вокруг пальца больше нас никто не обведет!" Лукашенко о западе: Вокруг пальца больше нас никто не обведет! 2025-03-14T12:38 true PT3M35S

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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, борис ельцин, владимир путин, нато, совет федерации рф