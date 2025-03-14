https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004971131.html

Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России

Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России

Если Белоруссии придется выбирать, Минск всегда будет на стороне РФ и никогда не оставит ее в одиночестве, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:28:00+03:00

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белоруссия

россия

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александр лукашенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Если Белоруссии придется выбирать, Минск всегда будет на стороне РФ и никогда не оставит ее в одиночестве, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.Белорусский лидер в пятницу выступает на пленарном заседании в верхней палате российского парламента.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004970474.html

белоруссия

россия

минск

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белоруссия, россия, минск, в мире, александр лукашенко, совет федерации рф