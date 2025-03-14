https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004971131.html
Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России
Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России
Если Белоруссии придется выбирать, Минск всегда будет на стороне РФ и никогда не оставит ее в одиночестве, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:28:00+03:00
2025-03-14T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Если Белоруссии придется выбирать, Минск всегда будет на стороне РФ и никогда не оставит ее в одиночестве, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.Белорусский лидер в пятницу выступает на пленарном заседании в верхней палате российского парламента.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004970474.html
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Белоруссия, Россия, Минск, В мире, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ
Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она будет на стороне России
Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать, она всегда будет на стороне России