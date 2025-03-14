Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 14.03.2025 (обновлено: 13:16 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004970474.html
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет русофобии и так будет всегда. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:26:00+03:00
2025-03-14T13:16:00+03:00
белоруссия
совет федерации рф
александр лукашенко
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004989056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21189fff0c9c007f3514686869a3ccf7.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет русофобии и так будет всегда."В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Я, может быть, в обиду россиянам часто говорю, что россиянам в Белоруссии живется не хуже, чем в самой России. И те гости, которые к нам приезжают, чувствуют себя не хуже, чем в РФ. Так будет всегда. И результаты прошедших выборов ясно об этом говорят", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004960133.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лукашенко о выборах в Белоруссии
"С кем мы?!" Лукашенко рассказал об особенностях белорусских выборов.
2025-03-14T12:26
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004989056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_40c4c4fe3810eb6dbf5deb2b2507b688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, совет федерации рф, александр лукашенко, россия, в мире
Белоруссия, Совет Федерации РФ, Александр Лукашенко, Россия, В мире
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко

Лукашенко: в Белоруссии отсутствует русофобия, так будет всегда

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет русофобии и так будет всегда.
"В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Я, может быть, в обиду россиянам часто говорю, что россиянам в Белоруссии живется не хуже, чем в самой России. И те гости, которые к нам приезжают, чувствуют себя не хуже, чем в РФ. Так будет всегда. И результаты прошедших выборов ясно об этом говорят", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию
Вчера, 12:12
 
БелоруссияСовет Федерации РФАлександр ЛукашенкоРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала