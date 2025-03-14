https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004970474.html
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет русофобии и так будет всегда. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:26:00+03:00
2025-03-14T12:26:00+03:00
2025-03-14T13:16:00+03:00
белоруссия
совет федерации рф
александр лукашенко
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004989056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21189fff0c9c007f3514686869a3ccf7.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет русофобии и так будет всегда."В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Я, может быть, в обиду россиянам часто говорю, что россиянам в Белоруссии живется не хуже, чем в самой России. И те гости, которые к нам приезжают, чувствуют себя не хуже, чем в РФ. Так будет всегда. И результаты прошедших выборов ясно об этом говорят", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004960133.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004989056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_40c4c4fe3810eb6dbf5deb2b2507b688.jpg
Лукашенко о выборах в Белоруссии
"С кем мы?!" Лукашенко рассказал об особенностях белорусских выборов.
2025-03-14T12:26
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, совет федерации рф, александр лукашенко, россия, в мире
Белоруссия, Совет Федерации РФ, Александр Лукашенко, Россия, В мире
В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко
Лукашенко: в Белоруссии отсутствует русофобия, так будет всегда