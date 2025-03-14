https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004970474.html

В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко

В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025

В Белоруссии отсутствует русофобия, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет русофобии и так будет всегда. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет русофобии и так будет всегда."В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Я, может быть, в обиду россиянам часто говорю, что россиянам в Белоруссии живется не хуже, чем в самой России. И те гости, которые к нам приезжают, чувствуют себя не хуже, чем в РФ. Так будет всегда. И результаты прошедших выборов ясно об этом говорят", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004960133.html

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Лукашенко о выборах в Белоруссии "С кем мы?!" Лукашенко рассказал об особенностях белорусских выборов. 2025-03-14T12:26 true PT2M01S

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белоруссия, совет федерации рф, александр лукашенко, россия, в мире