Лукашенко прибыл в Совет Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации РФ. 14 марта 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации РФ. 14 марта 2025
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Белоруссии впервые выступит на пленарном заседании в верхней палате российского парламента.
Лукашенко встретила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Белорусский лидер вручил ей букет цветов.
"Валентина Ивановна думала, что я не приеду! А я приехал!", - сказал со смехом Лукашенко, обращаясь к Матвиенко.
После приветственного рукопожатия президент белорусского государства сделал запись в книге почетных гостей Совета Федерации.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.
Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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13 марта, 19:24