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Лукашенко прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 14.03.2025
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12:10 14.03.2025 (обновлено: 13:05 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004959179.html
Лукашенко прибыл в Совет Федерации
Лукашенко прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко прибыл в Совет Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:10:00+03:00
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белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Глава Белоруссии впервые выступит на пленарном заседании в верхней палате российского парламента. Лукашенко встретила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Белорусский лидер вручил ей букет цветов."Валентина Ивановна думала, что я не приеду! А я приехал!", - сказал со смехом Лукашенко, обращаясь к Матвиенко.После приветственного рукопожатия президент белорусского государства сделал запись в книге почетных гостей Совета Федерации.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004960133.html
https://ria.ru/20250313/putin--2004852444.html
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко прибыл в Совет Федерации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации РФ. 14 марта 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации РФ. 14 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в Совете Федерации РФ. 14 марта 2025
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Белоруссии впервые выступит на пленарном заседании в верхней палате российского парламента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Лукашенко назвал условие, при котором Россия никогда не потеряет Белоруссию
Вчера, 12:12
Лукашенко встретила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Белорусский лидер вручил ей букет цветов.
"Валентина Ивановна думала, что я не приеду! А я приехал!", - сказал со смехом Лукашенко, обращаясь к Матвиенко.
После приветственного рукопожатия президент белорусского государства сделал запись в книге почетных гостей Совета Федерации.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.
Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин и Лукашенко отметили враждебные шаги стран НАТО
13 марта, 19:24
 
БелоруссияРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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