https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004959179.html

Лукашенко прибыл в Совет Федерации

Лукашенко прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко прибыл в Совет Федерации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:10:00+03:00

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2025-03-14T13:05:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Совет Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Глава Белоруссии впервые выступит на пленарном заседании в верхней палате российского парламента. Лукашенко встретила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Белорусский лидер вручил ей букет цветов."Валентина Ивановна думала, что я не приеду! А я приехал!", - сказал со смехом Лукашенко, обращаясь к Матвиенко.После приветственного рукопожатия президент белорусского государства сделал запись в книге почетных гостей Совета Федерации.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004960133.html

https://ria.ru/20250313/putin--2004852444.html

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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф