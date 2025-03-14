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Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации - РИА Новости, 14.03.2025
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12:10 14.03.2025 (обновлено: 13:03 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004918542.html
Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации
Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации
Александр Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:10:00+03:00
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белоруссия
александр лукашенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Александр Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации, передает корреспондент РИА Новости.Сенаторы встретили белорусского лидера стоя, с продолжительными аплодисментами.Лукашенко начал с того, что отметил особые отношения Москвы и Минска. Он отметил, что в Белоруссии нет и не может быть русофобии, и так будет всегда.Белорусский лидер прибыл с визитом в Москву накануне. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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Выступление Лукашенко в Совете Федерации
Выступление Лукашенко в Совете Федерации
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белоруссия, александр лукашенко, совет федерации рф, видео
Белоруссия, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ
Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Александр Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-14T12:10
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Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Александр Лукашенко впервые выступает в Совете Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Сенаторы встретили белорусского лидера стоя, с продолжительными аплодисментами.
Лукашенко начал с того, что отметил особые отношения Москвы и Минска. Он отметил, что в Белоруссии нет и не может быть русофобии, и так будет всегда.
Белорусский лидер прибыл с визитом в Москву накануне. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоСовет Федерации РФ
 
 
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