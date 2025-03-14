https://ria.ru/20250314/kremennaja-2005121061.html

В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина

В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина - РИА Новости, 14.03.2025

В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина

Житель Кременной в четверг получил ранение в результате атаки БПЛА по пассажирскому автобусу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:00:00+03:00

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2025-03-14T21:00:00+03:00

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Кременной в четверг получил ранение в результате атаки БПЛА по пассажирскому автобусу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Тринадцатого марта, ориентировочно в 11.20, со стороны вооруженных формирований Украины нанесен удар по грузопассажирскому микроавтобусу, ехавшему в жилом квартале города Кременная. Украинский БПЛА влетел в лобовое стекло автобуса и сдетонировал. В результате местный житель, мужчина 1975 года рождения, получил минно-взрывные травмы, множественные ранения, термический ожог пламенем обеих предплечий I-II степени", - сказал РИА Новости Марочко. Он добавил, что потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь. В начале февраля глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков призвал жителей города воздержаться от выезда из города. Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

кременная

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

в мире, кременная, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины