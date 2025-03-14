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В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/kremennaja-2005121061.html
В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина
В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина - РИА Новости, 14.03.2025
В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина
Житель Кременной в четверг получил ранение в результате атаки БПЛА по пассажирскому автобусу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:00:00+03:00
2025-03-14T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Кременной в четверг получил ранение в результате атаки БПЛА по пассажирскому автобусу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Тринадцатого марта, ориентировочно в 11.20, со стороны вооруженных формирований Украины нанесен удар по грузопассажирскому микроавтобусу, ехавшему в жилом квартале города Кременная. Украинский БПЛА влетел в лобовое стекло автобуса и сдетонировал. В результате местный житель, мужчина 1975 года рождения, получил минно-взрывные травмы, множественные ранения, термический ожог пламенем обеих предплечий I-II степени", - сказал РИА Новости Марочко. Он добавил, что потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь. В начале февраля глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков призвал жителей города воздержаться от выезда из города. Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ.
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в мире, кременная, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина

Марочко: житель Кременной получил ранение в результате атаки БПЛА на автобус

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Кременной в четверг получил ранение в результате атаки БПЛА по пассажирскому автобусу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
«
"Тринадцатого марта, ориентировочно в 11.20, со стороны вооруженных формирований Украины нанесен удар по грузопассажирскому микроавтобусу, ехавшему в жилом квартале города Кременная. Украинский БПЛА влетел в лобовое стекло автобуса и сдетонировал. В результате местный житель, мужчина 1975 года рождения, получил минно-взрывные травмы, множественные ранения, термический ожог пламенем обеих предплечий I-II степени", - сказал РИА Новости Марочко.
Он добавил, что потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.
В начале февраля глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков призвал жителей города воздержаться от выезда из города. Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
11 марта, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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