https://ria.ru/20250314/kremennaja-2005121061.html
В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина
В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина - РИА Новости, 14.03.2025
В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина
Житель Кременной в четверг получил ранение в результате атаки БПЛА по пассажирскому автобусу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:00:00+03:00
2025-03-14T21:00:00+03:00
2025-03-14T21:00:00+03:00
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Кременной в четверг получил ранение в результате атаки БПЛА по пассажирскому автобусу, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Тринадцатого марта, ориентировочно в 11.20, со стороны вооруженных формирований Украины нанесен удар по грузопассажирскому микроавтобусу, ехавшему в жилом квартале города Кременная. Украинский БПЛА влетел в лобовое стекло автобуса и сдетонировал. В результате местный житель, мужчина 1975 года рождения, получил минно-взрывные травмы, множественные ранения, термический ожог пламенем обеих предплечий I-II степени", - сказал РИА Новости Марочко. Он добавил, что потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь. В начале февраля глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков призвал жителей города воздержаться от выезда из города. Единственная дорога, связывающая Кременную с остальной территорией ЛНР, подвергается атакам беспилотников ВСУ.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Кременной при атаке дрона на пассажирский автобус пострадал мужчина
Марочко: житель Кременной получил ранение в результате атаки БПЛА на автобус