https://ria.ru/20250314/knr-2004941604.html

МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по урегулированию на Украине

МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025

МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по урегулированию на Украине

Любые усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, должны поддерживаться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:26:00+03:00

2025-03-14T11:26:00+03:00

2025-03-14T11:27:00+03:00

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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Любые усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, должны поддерживаться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможный разговор по Украине президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Путин в четверг заявил, что не исключает обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине. "По вопросу украинского кризиса Китай неизменно придерживается четырех принципов, выдвинутых председателем Си Цзиньпином, а именно что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные озабоченности в сфере безопасности всех стран должны учитываться, любые усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться", - сказала Мао Нин. По ее словам, Китай надеется на то, что все стороны смогут достичь справедливого, долгосрочного мирного соглашения, которое примут все стороны, путем диалога и переговоров. "Китайская сторона готова вместе с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в окончательном урегулировании кризиса и достижении прочного мира", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html

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в мире, китай, украина, россия, мао нин, владимир путин, дональд трамп, оон