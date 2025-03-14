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МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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11:26 14.03.2025 (обновлено: 11:27 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/knr-2004941604.html
МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по урегулированию на Украине
МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по урегулированию на Украине
Любые усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, должны поддерживаться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:26:00+03:00
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Любые усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, должны поддерживаться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможный разговор по Украине президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Путин в четверг заявил, что не исключает обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине. "По вопросу украинского кризиса Китай неизменно придерживается четырех принципов, выдвинутых председателем Си Цзиньпином, а именно что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные озабоченности в сфере безопасности всех стран должны учитываться, любые усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться", - сказала Мао Нин. По ее словам, Китай надеется на то, что все стороны смогут достичь справедливого, долгосрочного мирного соглашения, которое примут все стороны, путем диалога и переговоров. "Китайская сторона готова вместе с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в окончательном урегулировании кризиса и достижении прочного мира", - добавила дипломат.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html
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в мире, китай, украина, россия, мао нин, владимир путин, дональд трамп, оон
В мире, Китай, Украина, Россия, Мао Нин, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по урегулированию на Украине

МИД КНР призвал поддерживать любые усилия по мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Любые усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, должны поддерживаться, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможный разговор по Украине президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Путин в четверг заявил, что не исключает обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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"По вопросу украинского кризиса Китай неизменно придерживается четырех принципов, выдвинутых председателем Си Цзиньпином, а именно что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные озабоченности в сфере безопасности всех стран должны учитываться, любые усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться", - сказала Мао Нин.
По ее словам, Китай надеется на то, что все стороны смогут достичь справедливого, долгосрочного мирного соглашения, которое примут все стороны, путем диалога и переговоров.
"Китайская сторона готова вместе с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль в окончательном урегулировании кризиса и достижении прочного мира", - добавила дипломат.
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