https://ria.ru/20250314/kiev-2005122044.html

В Киеве удивились словам Рютте о членстве Украины в НАТО

В Киеве удивились словам Рютте о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 14.03.2025

В Киеве удивились словам Рютте о членстве Украины в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции страны Ольга Стефанишина удивлена словами генсека НАТО Марка Рютте РИА Новости, 14.03.2025

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции страны Ольга Стефанишина удивлена словами генсека НАТО Марка Рютте об отказе Киеву в членстве в НАТО, по ее словам, такие заявления не звучали во время предыдущих встреч представителей сторон, сообщили в пресс-службе украинского министерства юстиции. Ранее в пятницу генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. "Вице-премьер-министр (Стефанишина - ред.) выразила удивление, отметив, что подобные позиции не звучали во время встреч с украинской стороной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минюста. Кроме того, Стефанишина утверждает, что решения о членстве принимают все страны-участницы блока. По ее мнению, Украина никогда не станет буферной зоной или "колонией России". В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250314/nato-2005058855.html

https://ria.ru/20250227/ssha-2001929530.html

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