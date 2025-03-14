https://ria.ru/20250314/forbes-2004916621.html
СМИ рассказали, что ВСУ оставили российским военным в Курской области
СМИ рассказали, что ВСУ оставили российским военным в Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
СМИ рассказали, что ВСУ оставили российским военным в Курской области
Подразделения ВСУ в Курской области оставили для российских военных наилучшие образцы своего вооружения, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:00:00+03:00
2025-03-14T09:00:00+03:00
2025-03-14T14:58:00+03:00
курская область
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Подразделения ВСУ в Курской области оставили для российских военных наилучшие образцы своего вооружения, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Тяжелое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины", — отмечается в статье.По словам Экса, это такие образцы, как американские танк M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубица M-777.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. А 13 марта Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под контроль райцентра Суджа и двух поселков.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004899041.html
https://ria.ru/20250313/potok-2004864393.html
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курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, forbes, в мире
Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Forbes, В мире
СМИ рассказали, что ВСУ оставили российским военным в Курской области
Forbes: ВСУ в Курской области оставили наилучшие образцы своего вооружения