Эксперт оценил возможность работы Трампа с Киевом по Курской области
Кортунов: США могут проработать с Киевом ситуацию с украинскими военными
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может проработать с властями Украины решение ситуации с украинскими военными в Курской области, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
"Трамп, наверное, получает оперативную информацию о том, что происходит "на земле" и исходит из того, что еще можно спасти человеческие жизни, но в этом случае нужно обращаться не только к российскому руководству, но и к руководству Украины, чтобы это руководство санкционировало сдачу в плен", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
По его мнению , обращение Трампа не является "личным пиаром".
"Это было бы логично", - сказал Кортунов, комментируя возможность работы Трампа с украинским руководством по ситуации в Курской области и решении вопроса с украинскими военными там.
Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин сообщил, что ознакомился с этим призывом, и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин гарантировал жизнь украинским военнослужащим.
В среду Путин заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По его словам, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
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