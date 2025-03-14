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Эксперт оценил возможность работы Трампа с Киевом по Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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21:29 14.03.2025 (обновлено: 21:49 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ekspert-2005123045.html
Эксперт оценил возможность работы Трампа с Киевом по Курской области
Эксперт оценил возможность работы Трампа с Киевом по Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Эксперт оценил возможность работы Трампа с Киевом по Курской области
Администрация президента США Дональда Трампа может проработать с властями Украины решение ситуации с украинскими военными в Курской области, считает научный... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:29:00+03:00
2025-03-14T21:49:00+03:00
курская область
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
андрей кортунов
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может проработать с властями Украины решение ситуации с украинскими военными в Курской области, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Трамп, наверное, получает оперативную информацию о том, что происходит "на земле" и исходит из того, что еще можно спасти человеческие жизни, но в этом случае нужно обращаться не только к российскому руководству, но и к руководству Украины, чтобы это руководство санкционировало сдачу в плен", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. По его мнению , обращение Трампа не является "личным пиаром". "Это было бы логично", - сказал Кортунов, комментируя возможность работы Трампа с украинским руководством по ситуации в Курской области и решении вопроса с украинскими военными там. Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин сообщил, что ознакомился с этим призывом, и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин гарантировал жизнь украинским военнослужащим.В среду Путин заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По его словам, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250314/putin-2005048480.html
https://ria.ru/20250312/kreml-2004502872.html
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курская область, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, андрей кортунов, вооруженные силы украины, киев, в мире
Курская область, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Андрей Кортунов, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
Эксперт оценил возможность работы Трампа с Киевом по Курской области

Кортунов: США могут проработать с Киевом ситуацию с украинскими военными

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может проработать с властями Украины решение ситуации с украинскими военными в Курской области, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
"Трамп, наверное, получает оперативную информацию о том, что происходит "на земле" и исходит из того, что еще можно спасти человеческие жизни, но в этом случае нужно обращаться не только к российскому руководству, но и к руководству Украины, чтобы это руководство санкционировало сдачу в плен", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп сообщил, что попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ
Вчера, 16:38
По его мнению , обращение Трампа не является "личным пиаром".
"Это было бы логично", - сказал Кортунов, комментируя возможность работы Трампа с украинским руководством по ситуации в Курской области и решении вопроса с украинскими военными там.
Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин сообщил, что ознакомился с этим призывом, и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин гарантировал жизнь украинским военнослужащим.
В среду Путин заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По его словам, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Кремле оценили ситуацию в Курской области
12 марта, 12:43
 
Курская областьРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинАндрей КортуновВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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