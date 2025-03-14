Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям
People: рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям в принуждении и угрозах
© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Скандальный рэп-исполнителя Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, сообщает журнал People.
Ранее музыкального магната обвинили в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
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В новом заключении добавились обвинения в том, что Diddy заставлял своих работников трудится сверхурочно и угрожал наказаниями тем, кто отказывался участвовать в торговле людьми. Комбс и его сообщники якобы насильно заставляли некоторых сотрудников работать по много часов без сна, применяли физическую силу или угрожали ее применением, причиняли финансовый, психологический и репутационный ущерб. Комбс не признал себя виновным по новым обвинениям.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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