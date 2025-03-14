https://ria.ru/20250314/diddy-2005128213.html

Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям

Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям - РИА Новости, 14.03.2025

Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям

Скандальный рэп-исполнителя Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:26:00+03:00

2025-03-14T22:26:00+03:00

2025-03-14T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Скандальный рэп-исполнителя Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, сообщает журнал People. Ранее музыкального магната обвинили в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. В новом заключении добавились обвинения в том, что Diddy заставлял своих работников трудится сверхурочно и угрожал наказаниями тем, кто отказывался участвовать в торговле людьми. Комбс и его сообщники якобы насильно заставляли некоторых сотрудников работать по много часов без сна, применяли физическую силу или угрожали ее применением, причиняли финансовый, психологический и репутационный ущерб. Комбс не признал себя виновным по новым обвинениям. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html

https://ria.ru/20241010/amerika-1977288543.html

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Наталья Макарова

нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, forbes, сша, в мире