Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:26 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/diddy-2005128213.html
Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям
Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям - РИА Новости, 14.03.2025
Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям
Скандальный рэп-исполнителя Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:26:00+03:00
2025-03-14T22:26:00+03:00
шоубиз
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
forbes
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977096952_0:258:3011:1951_1920x0_80_0_0_64b57892e96a4848443794be666ccf0d.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Скандальный рэп-исполнителя Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, сообщает журнал People. Ранее музыкального магната обвинили в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. В новом заключении добавились обвинения в том, что Diddy заставлял своих работников трудится сверхурочно и угрожал наказаниями тем, кто отказывался участвовать в торговле людьми. Комбс и его сообщники якобы насильно заставляли некоторых сотрудников работать по много часов без сна, применяли физическую силу или угрожали ее применением, причиняли финансовый, психологический и репутационный ущерб. Комбс не признал себя виновным по новым обвинениям. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html
https://ria.ru/20241010/amerika-1977288543.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977096952_126:0:2802:2007_1920x0_80_0_0_18fc9a928e799414f78821ad1176535c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, forbes, сша, в мире
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Forbes, США, В мире
Рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям

People: рэпер Diddy не признал вину по новым обвинениям в принуждении и угрозах

© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Скандальный рэп-исполнителя Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, сообщает журнал People.
Ранее музыкального магната обвинили в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант отрицает обвинения и ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Конгрессвумен призвала приговорить P. Diddy и Jay-Z к смертной казни
9 декабря 2024, 13:55
В новом заключении добавились обвинения в том, что Diddy заставлял своих работников трудится сверхурочно и угрожал наказаниями тем, кто отказывался участвовать в торговле людьми. Комбс и его сообщники якобы насильно заставляли некоторых сотрудников работать по много часов без сна, применяли физическую силу или угрожали ее применением, причиняли финансовый, психологический и репутационный ущерб. Комбс не признал себя виновным по новым обвинениям.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Очередной педофильский скандал взорвал Америку
10 октября 2024, 08:00
 
ШоубизНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-ВегасForbesСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала