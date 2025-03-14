https://ria.ru/20250314/bespilotniki-2005130990.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 14.03.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Несколько БПЛА были обнаружены и уничтожены над Воронежской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:57:00+03:00

2025-03-14T22:57:00+03:00

2025-03-14T22:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Несколько БПЛА были обнаружены и уничтожены над Воронежской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Также опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)