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Лукашенко: Белоруссия попросила Россию помочь со строительством новой АЭС
Лукашенко: Белоруссия попросила Россию помочь со строительством новой АЭС - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко: Белоруссия попросила Россию помочь со строительством новой АЭС
Белоруссия попросила Россию построить реактор и турбину новой, второй атомной электростанции в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:25:00+03:00
2025-03-14T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Белоруссия попросила Россию построить реактор и турбину новой, второй атомной электростанции в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора, вы нас вернули к этим технологиям... Специалисты у нас есть, они сейчас с россиянами работают и в Турции, венгры у нас очень просят, чтобы мы у них поработали... Поэтому мы уже сами построим эту станцию, за исключением вот этих ответственных вещей - реактор, турбина, они производятся здесь, это факт", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации. Он добавил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии, таким образом "в случае чего" можно будет обеспечить электричеством Брянскую область, новые регионы РФ.
https://ria.ru/20250121/aes-1994778207.html
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в мире, белоруссия, россия, турция, александр лукашенко, совет федерации рф
В мире, Белоруссия, Россия, Турция, Александр Лукашенко, Совет Федерации РФ
Лукашенко: Белоруссия попросила Россию помочь со строительством новой АЭС
Лукашенко: Белоруссия попросила РФ помочь с реактором для второй АЭС