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В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей - РИА Новости, 14.03.2025
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00:28 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/arest-2004890629.html
В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей
В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей - РИА Новости, 14.03.2025
В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей
Бывший директор, ныне заместитель директора муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсервис" арестован в Дагестане по уголовному делу об ущербе... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:28:00+03:00
2025-03-14T00:28:00+03:00
происшествия
дербент
дербентский район
махачкала
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⁠МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Бывший директор, ныне заместитель директора муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсервис" арестован в Дагестане по уголовному делу об ущербе государству на 9 миллиардов рублей в результате транспортировки твердых коммунальных отходов на несанкционированную свалку, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики. Ранее в МВД Дагестана сообщили о задержании директора МАУ "Горсервис", который, по данным правоохранителей, с февраля 2021 по май 2023 года по предварительному сговору с сотрудниками администрации Дербента осуществлял незаконную транспортировку ТКО с территории города на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер Дербентского района, не входящую в схему размещения мест накопления отходов. Ущерб государству от этих действий оценили в сумму более 9 миллиардов рублей. Источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщал, что задержанный - Шамиль Гагаев, который сейчас занимает должность замдиректора учреждения. "Кировский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя директора МАУ "Служба городского сервиса" городского округа "город Дербент", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "г" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Районный суд, изучив материал, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней, то есть до 10 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно материалам дела, подозреваемый давал работникам МАУ "Горсервис" указания о транспортировке отходов на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер для повышения показателей и экономии автомобильного топлива за счет уменьшения расстояния перевозки ТКО. Эти действия повлекли причинение почвам как объекту охраны окружающей среды вред на сумму более 9,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250313/arest-2004872788.html
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дербентский район
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происшествия, дербент, дербентский район, махачкала
Происшествия, Дербент, Дербентский район, Махачкала
В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей

Суд в Дагестане арестовал фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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⁠МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Бывший директор, ныне заместитель директора муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсервис" арестован в Дагестане по уголовному делу об ущербе государству на 9 миллиардов рублей в результате транспортировки твердых коммунальных отходов на несанкционированную свалку, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.
Ранее в МВД Дагестана сообщили о задержании директора МАУ "Горсервис", который, по данным правоохранителей, с февраля 2021 по май 2023 года по предварительному сговору с сотрудниками администрации Дербента осуществлял незаконную транспортировку ТКО с территории города на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер Дербентского района, не входящую в схему размещения мест накопления отходов. Ущерб государству от этих действий оценили в сумму более 9 миллиардов рублей. Источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщал, что задержанный - Шамиль Гагаев, который сейчас занимает должность замдиректора учреждения.
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"Кировский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя директора МАУ "Служба городского сервиса" городского округа "город Дербент", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "г" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Районный суд, изучив материал, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней, то есть до 10 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно материалам дела, подозреваемый давал работникам МАУ "Горсервис" указания о транспортировке отходов на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер для повышения показателей и экономии автомобильного топлива за счет уменьшения расстояния перевозки ТКО. Эти действия повлекли причинение почвам как объекту охраны окружающей среды вред на сумму более 9,2 миллиарда рублей.
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