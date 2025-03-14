https://ria.ru/20250314/arest-2004890629.html

В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей

В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей - РИА Новости, 14.03.2025

В Дагестане арестовали фигуранта дела об ущербе на девять миллиардов рублей

Бывший директор, ныне заместитель директора муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсервис" арестован в Дагестане по уголовному делу об ущербе... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T00:28:00+03:00

2025-03-14T00:28:00+03:00

2025-03-14T00:28:00+03:00

происшествия

дербент

дербентский район

махачкала

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⁠МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Бывший директор, ныне заместитель директора муниципального автономного учреждения (МАУ) "Горсервис" арестован в Дагестане по уголовному делу об ущербе государству на 9 миллиардов рублей в результате транспортировки твердых коммунальных отходов на несанкционированную свалку, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики. Ранее в МВД Дагестана сообщили о задержании директора МАУ "Горсервис", который, по данным правоохранителей, с февраля 2021 по май 2023 года по предварительному сговору с сотрудниками администрации Дербента осуществлял незаконную транспортировку ТКО с территории города на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер Дербентского района, не входящую в схему размещения мест накопления отходов. Ущерб государству от этих действий оценили в сумму более 9 миллиардов рублей. Источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщал, что задержанный - Шамиль Гагаев, который сейчас занимает должность замдиректора учреждения. "Кировский районный суд города Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя директора МАУ "Служба городского сервиса" городского округа "город Дербент", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "г" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Районный суд, изучив материал, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней, то есть до 10 мая 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно материалам дела, подозреваемый давал работникам МАУ "Горсервис" указания о транспортировке отходов на несанкционированную свалку вблизи села Дюзлер для повышения показателей и экономии автомобильного топлива за счет уменьшения расстояния перевозки ТКО. Эти действия повлекли причинение почвам как объекту охраны окружающей среды вред на сумму более 9,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250313/arest-2004872788.html

https://ria.ru/20250313/arest-2004734070.html

дербент

дербентский район

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происшествия, дербент, дербентский район, махачкала