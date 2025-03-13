https://ria.ru/20250313/zhivotnye-2004733521.html

Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах

Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах - РИА Новости, 13.03.2025

Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах

Комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддержал законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:21:00+03:00

2025-03-13T13:21:00+03:00

2025-03-13T14:48:00+03:00

общество

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003257708_0:147:2858:1755_1920x0_80_0_0_f25d5db27147f43bba126acddfa8982b.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддержал законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах, заявил глава комитета Андрей Клишас. "Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это не может быть поддержано, просто потому, что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая Федеральный парламент. Поэтому мы подготовили отрицательное заключение", — объяснил он на заседании конституционного комитета.При этом Клишас подчеркнул, что законопроект противоречит позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признается обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности. "Я, честно говоря, был в неком недоумении", — добавил он.В конце февраля группа депутатов внесла в Госдуму проект об изменениях в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты". Законопроект направили на отзыв в регионы. Документ предлагает исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом планируется наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. Сейчас такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.

https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

https://ria.ru/20250303/sobaki-2002260716.html

https://ria.ru/20250226/orsk-2001806644.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф