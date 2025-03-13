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Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах - РИА Новости, 13.03.2025
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13:21 13.03.2025 (обновлено: 14:48 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/zhivotnye-2004733521.html
Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах
Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах - РИА Новости, 13.03.2025
Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах
Комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддержал законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:21:00+03:00
2025-03-13T14:48:00+03:00
общество
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддержал законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах, заявил глава комитета Андрей Клишас. &quot;Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это не может быть поддержано, просто потому, что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая Федеральный парламент. Поэтому мы подготовили отрицательное заключение&quot;, — объяснил он на заседании конституционного комитета.При этом Клишас подчеркнул, что законопроект противоречит позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признается обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности. "Я, честно говоря, был в неком недоумении", — добавил он.В конце февраля группа депутатов внесла в Госдуму проект об изменениях в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты". Законопроект направили на отзыв в регионы. Документ предлагает исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом планируется наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. Сейчас такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.
https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html
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общество, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах

Клишас: комитет СФ не поддержал проект об усыплении бродячих животных в приютах

© РИА Новости / Алексей СухоруковСобака в приюте для бездомных животных
Собака в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Собака в приюте для бездомных животных. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддержал законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах, заявил глава комитета Андрей Клишас.
«

"Мы в заключении нашего комитета подчеркиваем, что в представленной редакции это не может быть поддержано, просто потому, что это напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере, которое уже установлено. Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая Федеральный парламент. Поэтому мы подготовили отрицательное заключение", — объяснил он на заседании конституционного комитета.

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При этом Клишас подчеркнул, что законопроект противоречит позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признается обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности.
"Я, честно говоря, был в неком недоумении", — добавил он.
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В конце февраля группа депутатов внесла в Госдуму проект об изменениях в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты". Законопроект направили на отзыв в регионы.
Документ предлагает исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом планируется наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания.
Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. Сейчас такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.
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