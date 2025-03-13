https://ria.ru/20250313/zelenskiy-2004662949.html

В Раде считают, что Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе

В Раде считают, что Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе - РИА Новости, 13.03.2025

В Раде считают, что Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе

Владимир Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:34:00+03:00

2025-03-13T07:34:00+03:00

2025-03-13T07:34:00+03:00

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александр дубинский

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский раньше не хотел мира на Украине, но теперь согласился на него. "Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе. Конец кровавой сценке", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским заявил, что власти в Киеве готовы создать рабочую группу, которая займется подготовкой реализации прекращения огня, если соответствующие договоренности с российской стороной будут достигнуты.

https://ria.ru/20250313/trebovaniya-2004648466.html

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украина, европа, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины, мид польши