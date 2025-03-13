https://ria.ru/20250313/zaharova-2004754176.html

В МИД прокомментировали слова фон дер Ляйен про "мяч на стороне России"

В МИД прокомментировали слова фон дер Ляйен про "мяч на стороне России" - РИА Новости, 13.03.2025

В МИД прокомментировали слова фон дер Ляйен про "мяч на стороне России"

Слова европейских политиков о том, что в контексте урегулирования конфликта на Украине "мяч на стороне России" являются способом исказить представление о... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:40:00+03:00

2025-03-13T14:40:00+03:00

2025-03-13T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Слова европейских политиков о том, что в контексте урегулирования конфликта на Украине "мяч на стороне России" являются способом исказить представление о ситуации, показать Европу с "наименее худшей стороны", ведь именно европейцы повышают ставки в эскалации ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, указав, что "теперь мяч на стороне России". "Как очередной какой-то неуместный способ информационно сформировать искаженное представление о ситуации... Они придумывают какие-то информационные способы, некие формулировки и "политические затычки" для того, чтобы показать себя с наименее худшей стороны. А получается у есовских представителей это плохо, потому что одновременно они повышают ставки в эскалации ситуации, взвинчивают бюджеты на военные расходы, наращивают агрессивную риторику в отношении нашей страны", - сказала Захарова на брифинге. Так официальный представитель МИД прокомментировала заявления ряда европейских лидеров о том, что "теперь мяч на стороне России". Она добавила, что именно страны, которые допускают подобные заявления, сыграли первую роль в сложнейшем кризисе. "Они же решили стать кураторами Украины. Они решили поиграть в политическое моделирование молодой, только встающей на крыло демократии. Они решили, по сути, поглумиться над украинским народом. И сейчас, видя, а это весь мир видит, во что превратился их проект, он полностью не только провалился, он вверг целый народ, украинцев, в бездну, в пучину безумия с абсолютно не просматривающемся для них благоприятным... развитием на будущее", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250312/rossija-2004502088.html

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в мире, украина, европа, россия, мария захарова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия