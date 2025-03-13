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Бывшего президента Колумбии задержали в аэропорту Луанды
Бывшего президента Колумбии задержали в аэропорту Луанды - РИА Новости, 13.03.2025
Бывшего президента Колумбии задержали в аэропорту Луанды
Бывший президент Колумбии Андрес Пастрана сообщил, что его задержали утром 13 марта в аэропорту Луанды в Анголе вместе с другими бывшими главами государств и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:41:00+03:00
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МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Бывший президент Колумбии Андрес Пастрана сообщил, что его задержали утром 13 марта в аэропорту Луанды в Анголе вместе с другими бывшими главами государств и политическими лидерами. "Я нахожусь в аэропорту Луанды под стражей правительства Анголы, которое блокирует въезд группы африканских политиков, приглашенных Фондом Брентхерста и Международным демократическим центром (IDC-CDI), всемирной организацией, председателем которой я являюсь", - написал Пастрана в своем блоге в Х. В комментарии Caracol Radio Пастрана сообщил, что находится в ожидании разъяснений ситуации, добавив, что заперт в маленькой комнате уже час. Колумбийское правительство подтвердило, что поддерживает связь с командой экс-президента, консульство в Претории и посольство Колумбии в ЮАР проверяют обстоятельства произошедшего.
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в мире, колумбия, луанда, ангола
В мире, Колумбия, Луанда, Ангола
Бывшего президента Колумбии задержали в аэропорту Луанды
Экс-президент Колумбии Пастрана сообщил, что его задержали в аэропорту Луанды