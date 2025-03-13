https://ria.ru/20250313/vtb-2004820125.html

ВТБ планирует привлечь средства из ФНБ на строительство ВСМ

ВТБ планирует привлечь средства из ФНБ на строительство ВСМ - РИА Новости, 13.03.2025

ВТБ планирует привлечь средства из ФНБ на строительство ВСМ

ВТБ в марте-апреле планирует привлечь субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 93 миллиарда рублей рамках финансирования проекта РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:04:00+03:00

2025-03-13T18:04:00+03:00

2025-03-13T18:04:00+03:00

экономика

москва

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ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. ВТБ в марте-апреле планирует привлечь субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 93 миллиарда рублей рамках финансирования проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, позволяющий вновь размещать на субординированных депозитах в российских банках средства ФНБ для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. "Мы собираемся получить 93 миллиарда рублей из этого пула", - сказал он. Ставка по суборду составит 1% с момента инвестирования средств в проект ВСМ Москва-Петербург, также добавил Пьянов. "Мы очень хотели бы это (суборд - ред.) получить до конца марта. Но если это будет начало апреля, то тоже не страшно", - отметил Пьянов. По его оценке, привлечение суборда позволит ВТБ увеличить достаточность капитала в пределах 0,4 процентного пункта. Первый зампред правления сообщил, что амортизация по суборду "очень долгая" - примерно до 2049 года. Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал журналистам, что практически все банки-участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ. Отвечая на вопрос, только ли ВТБ или кто-то еще из банков проявил интерес к субординированным депозитам, Колычев сказал, что это "практически все" банки, которые входят в синдикат по проекту.

https://ria.ru/20250303/armavir-2002651777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, санкт-петербург, россия, владимир колычев, владимир путин