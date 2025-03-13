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ВТБ планирует привлечь средства из ФНБ на строительство ВСМ - РИА Новости, 13.03.2025
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18:04 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/vtb-2004820125.html
ВТБ планирует привлечь средства из ФНБ на строительство ВСМ
ВТБ планирует привлечь средства из ФНБ на строительство ВСМ - РИА Новости, 13.03.2025
ВТБ планирует привлечь средства из ФНБ на строительство ВСМ
ВТБ в марте-апреле планирует привлечь субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 93 миллиарда рублей рамках финансирования проекта РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:04:00+03:00
2025-03-13T18:04:00+03:00
экономика
москва
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россия
владимир колычев
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ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. ВТБ в марте-апреле планирует привлечь субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 93 миллиарда рублей рамках финансирования проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, позволяющий вновь размещать на субординированных депозитах в российских банках средства ФНБ для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. "Мы собираемся получить 93 миллиарда рублей из этого пула", - сказал он. Ставка по суборду составит 1% с момента инвестирования средств в проект ВСМ Москва-Петербург, также добавил Пьянов. "Мы очень хотели бы это (суборд - ред.) получить до конца марта. Но если это будет начало апреля, то тоже не страшно", - отметил Пьянов. По его оценке, привлечение суборда позволит ВТБ увеличить достаточность капитала в пределах 0,4 процентного пункта. Первый зампред правления сообщил, что амортизация по суборду "очень долгая" - примерно до 2049 года. Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал журналистам, что практически все банки-участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ. Отвечая на вопрос, только ли ВТБ или кто-то еще из банков проявил интерес к субординированным депозитам, Колычев сказал, что это "практически все" банки, которые входят в синдикат по проекту.
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, владимир колычев, владимир путин
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Колычев, Владимир Путин
ВТБ планирует привлечь средства из ФНБ на строительство ВСМ

ВТБ весной хочет привлечь суборд из ФНБ на 93 млрд руб на ВМС Москва-Петербург

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
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ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. ВТБ в марте-апреле планирует привлечь субординированный депозит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 93 миллиарда рублей рамках финансирования проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, позволяющий вновь размещать на субординированных депозитах в российских банках средства ФНБ для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.
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"Мы собираемся получить 93 миллиарда рублей из этого пула", - сказал он. Ставка по суборду составит 1% с момента инвестирования средств в проект ВСМ Москва-Петербург, также добавил Пьянов.
"Мы очень хотели бы это (суборд - ред.) получить до конца марта. Но если это будет начало апреля, то тоже не страшно", - отметил Пьянов. По его оценке, привлечение суборда позволит ВТБ увеличить достаточность капитала в пределах 0,4 процентного пункта.
Первый зампред правления сообщил, что амортизация по суборду "очень долгая" - примерно до 2049 года.
Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал журналистам, что практически все банки-участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ. Отвечая на вопрос, только ли ВТБ или кто-то еще из банков проявил интерес к субординированным депозитам, Колычев сказал, что это "практически все" банки, которые входят в синдикат по проекту.
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