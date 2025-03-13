Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков
Ушаков: встреча Путина с Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате
Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", — сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.
Ранее помощник президента России отмечал, что представитель Соединенных Штатов прибыл в Москву для переговоров по целому ряду вопросов, включая развитие российско-американских отношений.
Прибытие представителей США подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.