Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 13.03.2025 (обновлено: 19:34 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/vstrecha-2004825518.html
Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков
Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате, сообщил помощник... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:19:00+03:00
2025-03-13T19:34:00+03:00
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
политика
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", — сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.Ранее помощник президента России отмечал, что представитель Соединенных Штатов прибыл в Москву для переговоров по целому ряду вопросов, включая развитие российско-американских отношений.Сегодня самолет Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Прибытие представителей США подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
https://ria.ru/20250313/razgovor-2004819549.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, политика, россия, сша
Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Политика, Россия, США
Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков

Ушаков: встреча Путина с Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", — сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
Вчера, 18:50
Ранее помощник президента России отмечал, что представитель Соединенных Штатов прибыл в Москву для переговоров по целому ряду вопросов, включая развитие российско-американских отношений.
Сегодня самолет Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Прибытие представителей США подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг
Вчера, 18:03
 
Юрий УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффПолитикаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала