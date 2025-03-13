https://ria.ru/20250313/vstrecha-2004825518.html

Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков

Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025

Встреча Путина с Уиткоффом состоится вечером, заявил Ушаков

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате, сообщил помощник... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:19:00+03:00

2025-03-13T18:19:00+03:00

2025-03-13T19:34:00+03:00

юрий ушаков

владимир путин

стив уиткофф

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пройдет в четверг вечером в закрытом формате, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", — сообщают "Известия" со ссылкой на Ушакова.Ранее помощник президента России отмечал, что представитель Соединенных Штатов прибыл в Москву для переговоров по целому ряду вопросов, включая развитие российско-американских отношений.Сегодня самолет Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Прибытие представителей США подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

https://ria.ru/20250313/razgovor-2004819549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, политика, россия, сша