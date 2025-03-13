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Ушаков рассказал о встрече Уиткоффа с российскими представителями

Ушаков рассказал о встрече Уиткоффа с российскими представителями - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков рассказал о встрече Уиткоффа с российскими представителями

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретится с российскими представителями очень высокого ранга, сообщил помощник президента... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:15:00+03:00

2025-03-13T16:15:00+03:00

2025-03-13T16:54:00+03:00

москва

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретится с российскими представителями очень высокого ранга, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, видео опубликовали в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга", — сказал Ушаков.Также он не исключил встречи Уиткоффа "на самом высоком уровне".Ушаков при этом отметил, что представитель Соединенных Штатов прибыл в Москву для переговоров по целому ряду вопросов."Все понимают, что он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие, <…> в том числе экономический аспект", — отметил помощник президента.Сегодня самолет Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Прибытие представителей США подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что с ними запланированы контакты.При этом представитель Кремля призвал не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Он также добавил, что Россия определит позиции по урегулированию ситуации после получения от представителей Штатов информации о встрече делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.Президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал глава государства, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно указывала, что Украина на систематической основе нарушала договоренности.

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https://ria.ru/20250313/ukraina-2004579711.html

https://ria.ru/20250313/ushakov-2004778232.html

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Ушаков: "Спецпосланник США будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга" Ушаков: "Спецпосланник США будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга" 2025-03-13T16:15 true PT1M10S

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