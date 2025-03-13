https://ria.ru/20250313/ushakov-2004859598.html
Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США
Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США
Москва и Вашингтон обсуждают общее наполнение возможного нового стратегического курса двустороннего сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:53:00+03:00
2025-03-13T19:53:00+03:00
2025-03-13T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон обсуждают общее наполнение возможного нового стратегического курса двустороннего сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией. Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине", - сказал Ушаков журналистам.
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юрий ушаков, россия, москва, вашингтон (штат), в мире
Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков, Россия, Москва, Вашингтон (штат), В мире
Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США
Ушаков: идет обсуждение возможного нового стратегического курса между США и РФ