https://ria.ru/20250313/ushakov-2004858865.html

США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков

США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025

США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков

США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:50:00+03:00

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сша

украина

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков.Он отметил, что Россия и США обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений. Помощник президента уточнил, что пока обсуждается "общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией"."Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет", - заявил Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

сша

украина

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сша, украина, юрий ушаков, россия