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США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
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19:50 13.03.2025 (обновлено: 19:54 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004858865.html
США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков
США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков
США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:50:00+03:00
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сша
украина
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков.Он отметил, что Россия и США обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений. Помощник президента уточнил, что пока обсуждается "общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией"."Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет", - заявил Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
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сша, украина, юрий ушаков, россия
США, Украина, Юрий Ушаков, Россия
США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков

Ушаков считает, что США хотят завершить войну на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что Россия и США обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений. Помощник президента уточнил, что пока обсуждается "общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией".
«
"Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет", - заявил Ушаков журналистам.
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Вчера, 18:50
 
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