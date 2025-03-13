https://ria.ru/20250313/ushakov-2004858865.html
США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков
США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков
США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:50:00+03:00
2025-03-13T19:50:00+03:00
2025-03-13T19:54:00+03:00
сша
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США хотят завершить войну на Украине, считает помощник президента России Юрий Ушаков.Он отметил, что Россия и США обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений. Помощник президента уточнил, что пока обсуждается "общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией"."Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет", - заявил Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, юрий ушаков, россия
США, Украина, Юрий Ушаков, Россия
США хотят завершить войну на Украине, заявил Ушаков
Ушаков считает, что США хотят завершить войну на Украине