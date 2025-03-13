https://ria.ru/20250313/ushakov-2004858406.html
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф будет приглашен в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда российский лидер даст... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:47:00+03:00
2025-03-13T19:47:00+03:00
2025-03-13T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
стив уиткофф
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф будет приглашен в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда российский лидер даст соответствующий сигнал, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Когда президент даст сигнал, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом. Если мы говорим о его контакте. Тогда Уиткоффа позовут в Кремль, и он будет встречаться с президентом", - сказал Ушаков. Ранее стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Владимир Путин, США, Россия, Москва, В мире
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным
Ушаков: Уиткофф пригласят на встречу с Путиным, когда президент РФ даст сигнал