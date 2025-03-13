https://ria.ru/20250313/ushakov-2004858406.html

Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным

Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф будет приглашен в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда российский лидер даст... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:47:00+03:00

2025-03-13T19:47:00+03:00

2025-03-13T19:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

стив уиткофф

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф будет приглашен в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда российский лидер даст соответствующий сигнал, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Когда президент даст сигнал, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом. Если мы говорим о его контакте. Тогда Уиткоффа позовут в Кремль, и он будет встречаться с президентом", - сказал Ушаков. Ранее стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

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