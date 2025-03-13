Рейтинг@Mail.ru
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004858406.html
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф будет приглашен в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда российский лидер даст... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:47:00+03:00
2025-03-13T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
стив уиткофф
юрий ушаков
владимир путин
сша
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02192c4df1b5b87e558d0ed5072e2f22.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф будет приглашен в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда российский лидер даст соответствующий сигнал, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Когда президент даст сигнал, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом. Если мы говорим о его контакте. Тогда Уиткоффа позовут в Кремль, и он будет встречаться с президентом", - сказал Ушаков. Ранее стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004857917.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004679557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c758efc0129529bcd46575e8cf7e282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, стив уиткофф, юрий ушаков, владимир путин, сша, россия, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Владимир Путин, США, Россия, Москва, В мире
Ушаков раскрыл, когда Уиткоффа пригласят на встречу с Путиным

Ушаков: Уиткофф пригласят на встречу с Путиным, когда президент РФ даст сигнал

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф будет приглашен в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда российский лидер даст соответствующий сигнал, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Когда президент даст сигнал, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом. Если мы говорим о его контакте. Тогда Уиткоффа позовут в Кремль, и он будет встречаться с президентом", - сказал Ушаков.
Ранее стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Ушаков рассказал, какие темы обсуждают Россия и США
Вчера, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСтив УиткоффЮрий УшаковВладимир ПутинСШАРоссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала