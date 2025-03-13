https://ria.ru/20250313/ushakov-2004857917.html

Ушаков рассказал, какие темы обсуждают Россия и США

Ушаков рассказал, какие темы обсуждают Россия и США - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков рассказал, какие темы обсуждают Россия и США

Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:45:00+03:00

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2025-03-13T19:54:00+03:00

россия

сша

украина

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков"Мы же не только Украину обсуждаем, мы обсуждаем еще будущее российско-американских отношений", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, юрий ушаков