https://ria.ru/20250313/ushakov-2004857917.html
Ушаков рассказал, какие темы обсуждают Россия и США
Ушаков рассказал, какие темы обсуждают Россия и США - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков рассказал, какие темы обсуждают Россия и США
Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:45:00+03:00
2025-03-13T19:45:00+03:00
2025-03-13T19:54:00+03:00
россия
сша
украина
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков"Мы же не только Украину обсуждаем, мы обсуждаем еще будущее российско-американских отношений", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, юрий ушаков
Россия, США, Украина, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, какие темы обсуждают Россия и США
Ушаков: РФ и США обсуждают не только Украину, но и будущее отношений двух стран