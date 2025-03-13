https://ria.ru/20250313/ushakov-2004795655.html

Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков

Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025

Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков

Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:43:00+03:00

2025-03-13T16:43:00+03:00

2025-03-13T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

юрий ушаков

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:75:1151:722_1920x0_80_0_0_cd4af4ee828c49baa7392b9eb3a7d801.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы хотим долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом законных российских интересов и озабоченностей, о которых миллион раз говорил в том числе и наш президент", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240915/putin-1972797544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юрий ушаков, павел зарубин