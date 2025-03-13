https://ria.ru/20250313/ushakov-2004795655.html
Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков
Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков
Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:43:00+03:00
2025-03-13T16:43:00+03:00
2025-03-13T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
юрий ушаков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:75:1151:722_1920x0_80_0_0_cd4af4ee828c49baa7392b9eb3a7d801.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы хотим долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом законных российских интересов и озабоченностей, о которых миллион раз говорил в том числе и наш президент", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240915/putin-1972797544.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:0:1151:864_1920x0_80_0_0_da348cbf5bb4bc706eeee5b1655f9b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков
Ушаков: РФ хочет долгосрочного урегулирования с учетом своих законных интересов