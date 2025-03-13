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Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 13.03.2025 (обновлено: 16:44 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004795655.html
Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков
Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков
Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:43:00+03:00
2025-03-13T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
юрий ушаков
павел зарубин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы хотим долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом законных российских интересов и озабоченностей, о которых миллион раз говорил в том числе и наш президент", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240915/putin-1972797544.html
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россия, юрий ушаков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Россия хочет долгосрочного урегулирования на Украине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ хочет долгосрочного урегулирования с учетом своих законных интересов

© РИА Новости / Алексей НикольскийЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Мы хотим долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом законных российских интересов и озабоченностей, о которых миллион раз говорил в том числе и наш президент", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
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