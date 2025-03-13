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Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров
Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров
Помощник президента России Юрий Ушаков полагает, что в Европе попытаются выставить Россию виноватой в попытках срыва мирного урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:36:00+03:00
2025-03-13T16:36:00+03:00
2025-03-13T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков полагает, что в Европе попытаются выставить Россию виноватой в попытках срыва мирного урегулирования украинского кризиса. Видеозапись его комментария опубликована в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Он попросил помощника президента прокомментировать позицию европейских лидеров, которые говорили, что никаких мирных инициатив быть не может, а теперь поддержали предложенное США временное перемирие на Украине. Зарубин спросил, не пытаются ли тем самым Россию поставить в положение, что это якобы Москва срывает мирные договоренности. "Конечно, пытаются. Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия, русские за войну, а не за мир, и так далее. Это понятно", - ответил Ушаков.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004780555.html
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в мире, россия, европа, сша, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Россия, Европа, США, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров
Ушаков: в Европе попытаются выставить РФ виновной в срыве урегулирования