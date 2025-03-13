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Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
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16:36 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004791430.html
Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров
Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров
Помощник президента России Юрий Ушаков полагает, что в Европе попытаются выставить Россию виноватой в попытках срыва мирного урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:36:00+03:00
2025-03-13T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков полагает, что в Европе попытаются выставить Россию виноватой в попытках срыва мирного урегулирования украинского кризиса. Видеозапись его комментария опубликована в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Он попросил помощника президента прокомментировать позицию европейских лидеров, которые говорили, что никаких мирных инициатив быть не может, а теперь поддержали предложенное США временное перемирие на Украине. Зарубин спросил, не пытаются ли тем самым Россию поставить в положение, что это якобы Москва срывает мирные договоренности. "Конечно, пытаются. Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия, русские за войну, а не за мир, и так далее. Это понятно", - ответил Ушаков.
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в мире, россия, европа, сша, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Россия, Европа, США, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков рассказал, как Россию попытаются обвинить в срыве переговоров

Ушаков: в Европе попытаются выставить РФ виновной в срыве урегулирования

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков полагает, что в Европе попытаются выставить Россию виноватой в попытках срыва мирного урегулирования украинского кризиса.
Видеозапись его комментария опубликована в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Он попросил помощника президента прокомментировать позицию европейских лидеров, которые говорили, что никаких мирных инициатив быть не может, а теперь поддержали предложенное США временное перемирие на Украине. Зарубин спросил, не пытаются ли тем самым Россию поставить в положение, что это якобы Москва срывает мирные договоренности.
"Конечно, пытаются. Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия, русские за войну, а не за мир, и так далее. Это понятно", - ответил Ушаков.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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