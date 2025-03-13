https://ria.ru/20250313/ushakov-2004780555.html

Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие ничего не даст России

Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие ничего не даст России - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие ничего не даст России

Предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы, заявил... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:59:00+03:00

2025-03-13T15:59:00+03:00

2025-03-13T16:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "30-дневное временное перемирие. Ну, а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, украина, юрий ушаков