https://ria.ru/20250313/ushakov-2004780555.html
Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие ничего не даст России
Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие ничего не даст России - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие ничего не даст России
Предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы, заявил... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:59:00+03:00
2025-03-13T15:59:00+03:00
2025-03-13T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "30-дневное временное перемирие. Ну, а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Юрий Ушаков
Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие ничего не даст России
Ушаков: перемирие ничего не даст РФ, это лишь возможность перегруппировки Киева