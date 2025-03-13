https://ria.ru/20250313/ushakov-2004778232.html
Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США
Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США
У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:54:00+03:00
2025-03-13T15:54:00+03:00
2025-03-13T15:58:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что он со своей стороны продолжит контакты "по своим каналам". "Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере, так на данный момент договорено", - сообщил Ушаков журналистам. Помощник президента добавил, что в то же время он продолжит взаимодействие по украинскому вопросу с представителями США "по своим каналам" .
https://ria.ru/20250313/poslanie-2004738793.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, юрий ушаков
Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США
Ушаков: у РФ будут переговорщики для обсуждения украинского вопроса с США