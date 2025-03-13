https://ria.ru/20250313/ushakov-2004778232.html

Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США

Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США

У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:54:00+03:00

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россия

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что он со своей стороны продолжит контакты "по своим каналам". "Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере, так на данный момент договорено", - сообщил Ушаков журналистам. Помощник президента добавил, что в то же время он продолжит взаимодействие по украинскому вопросу с представителями США "по своим каналам" .

https://ria.ru/20250313/poslanie-2004738793.html

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2025

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россия, сша, юрий ушаков