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Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США - РИА Новости, 13.03.2025
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15:54 13.03.2025 (обновлено: 15:58 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004778232.html
Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США
Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США
У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:54:00+03:00
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россия
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что он со своей стороны продолжит контакты "по своим каналам". "Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере, так на данный момент договорено", - сообщил Ушаков журналистам. Помощник президента добавил, что в то же время он продолжит взаимодействие по украинскому вопросу с представителями США "по своим каналам" .
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россия, сша, юрий ушаков
Россия, США, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал детали будущих переговоров с США

Ушаков: у РФ будут переговорщики для обсуждения украинского вопроса с США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что он со своей стороны продолжит контакты "по своим каналам".
"Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере, так на данный момент договорено", - сообщил Ушаков журналистам.
Помощник президента добавил, что в то же время он продолжит взаимодействие по украинскому вопросу с представителями США "по своим каналам" .
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